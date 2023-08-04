人妻揭夫偷拍兒子同學母短裙背影　道歉後仍難原諒　網民勸睇開啲

夫妻相處在乎互相尊重，有人妻於網上發文大呻，於老公手機垃圾桶揭發對方偷拍兒子同學媽媽的穿短裙背影，更放大截圖觀賞。雖然老公事後有道歉，承諾不會有下次，但她難以接受，感覺被背叛，亦不滿老公未有留家哄她，選擇按原訂行程與同事返內地吃喝玩樂。不少網民都留言勸樓主看開點，指出男人「睇女」很正常，「佢道咗歉同話咗唔會有下次你都仲係嬲，其實佢都冇咩可以做，佢同同事已經約好咗都冇理由臨時失約」、「其實唔係好大件事，你放開啲啦」、「老公有承認同道歉咗就算，再拎出嚟講都改唔到，男人天性」。



有人妻於網上發大呻，於老公手機垃圾桶揭發對方偷拍兒子同學媽媽的穿短裙背影，更放大截圖觀賞。（《我的ID是江南美人》劇照）

該人妻於親子王國以「關於老公嘅行為，請指引我」為題發文表示，日前在老公手機垃圾桶發現，老公將原是拍攝兒子的影片放大截圖，截出兒子同學媽媽穿短袖上衣短裙背影。她質問老公「睇乜」，老公承認「睇女」，道歉承諾不會有下次。惟人妻直言仍然感不開心，「短裙我有着，我自認都仲好青春，究竟有乜好睇要咁放大，感覺好似俾人背叛，個媽媽我仲要知邊個」。

人妻說，老公原訂翌日請了假，帶同一家人與同事返內地吃喝玩樂，由於她仍未釋懷，故「由噚日至而家我因為仲好唔開心無聽佢電話」。她送完兒子上學後，仍見到老公在家，但洗完澡就發現對方已出門。人妻不滿指，老公明知她不開心，翌日還選擇與同事玩樂，令她更陷入難過境地，問道：「我應該要點消化各種情感，係我放大咗件事嗎？」

人妻說，雖然老公事後有道歉，承諾不會有下次，但她難以接受，感覺被背叛，亦不滿老公未有留家哄她，選擇按原訂行程與同事返內地吃喝玩樂。（《紀念日》劇照）

不少網民留言指出，樓主老公坦白承認及道歉已足夠，樓主應見好就收，「公道點講，你要消氣不是一兩日之事，男方角度何必因此失約，或者男方認為與同事一起食嘢是一種應酬」、「既然對方道咗歉，你見好就收啦，否則盞迫男方收得更埋，下次唔畀你check電話免煩」、「佢有道歉有打畀你想同你溝通，你又唔聽電話，既然你都拒絕溝通，即係佢留喺屋企都冇用，佢又請咗假約咗人，照出去等你自己冷靜下消咗啖氣先都好嘅」。

人妻回覆網民留言表示，當晚兩人未有攤開討論解開心結，老公只顧打機玩電話，她入房間陪伴兒子睡覺，老公沒有入房關心，亦沒有改為傳訊息哄她，「我係覺得老婆唔開心，仲繼續同人出去，而無做啲嘢氹我」、「應承咗唔可以因應屋企而放棄約會嗎？」。

人妻直言感不開心，「短裙我有着，我自認都仲好青春，究竟有乜好睇要咁放大，感覺好似俾人背叛，個媽媽我仲要知邊個」。（《愛的迫降》劇照）

人妻表示，「明白男人會睇女仔，我見佢ig searching都大把」，有時老公看電話期間不小心睡着，她也見到屏幕正顯示一堆女生，她都只是「笑下佢就算」。今次事件最讓她難受是，「佢要特登cap圖再放大個我識嘅阿媽，我無諗過佢係啲咁嘅人啫，會諗佢會對我朋友着短裙有興趣？」。

人妻說，老公平日怕她走光，出門前會嘮叨「話我着咁短」，「但我決定第日我要着多啲！」。人妻經沉澱心情後，再補充說已慢慢從事件中走出來及與老公和好，「看來做女人要訓練自己內心強大」。