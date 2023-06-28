廚房驚見「老公弟婦上演AV情節」　笨人妻竟信荒謬借口　後續更癲

如果你發現另一半與家人有曖昧關係，而且攤牌後二人還變本加厲，會不會忍下去？



一名人妻便在網上講述自己的慘痛經歷，當時她親眼看到丈夫與其弟婦有越軌行為後，竟相信了老公所說的爛借口，到後來也不禁大罵自己愚蠢。

而網民在看過貼文後，更直呼以為這是看AV才會出現的誇張情節，亦一面倒批評其丈夫的無恥行為。

進廚房竟見老公雙手在這些地方 點圖放大看原文及網民反應：

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網友C小姐在「毒菇九賤婆媳討論區」分享：「我想把發生的過程更完整的分享，或許有人會說，能比我更奇葩更白痴的應該不多，但！其實還挺多的！只是或許你不知道而已」

「我在還沒結婚前跟那時還是男友的老公同居，小叔一家住樓下， 我們住樓上！在還沒發生事件之前 ，隊友其實對我很好也很疼我 ，所以我們是以結婚為前提交往！平常如果隊友在樓下 ，如果我要找他， 我都會習慣先打個電話跟他說我要下樓囉！」

「那天， 隊友的媽跟我在樓上瞎聊，讓我晚上找她兒子去拜神，我也沒多想 ，回聲好後 ，我就直接下樓找隊友了。進到客廳後，只看到隊友弟弟的孩子在客廳玩耍（小孩那時大概三四歲吧），我就問小朋友：『你媽媽呢？』孩子：『在廚房。』我：『那伯伯呢？』孩子：『阿伯也在廚房。』我當下根本沒有多想，以為他們可能在廚房忙晚餐吧？就蹦蹦跳跳開心的往廚房走去要找隊友。」

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「一到廚房門口，我就愣住了！我看到我隊友從背後抱住他弟的老婆，隊友一手在女人內衣裡，另一在內褲裡！我剛看到時，其實他們是背對著我，後來才又轉過來繼續。當下那女的反應， 真的沒讓我感覺有掙扎的樣子。而我整整傻愣在那30秒說不出話，一度懷疑我是不是看錯。」

「回過神後，我安靜的走出去，走到門口後隊友追了出來，開始神解釋，我的反應當然就是崩潰啊！我說，你到底知道你在幹嘛嗎？她是你弟的老婆呀。隊友拼命的跟我道歉，我直接衝上樓找他媽告訴她我看到了什麼（我的情緒完全失控了），他媽開始跟我道歉，請我再給他兒子一個機會！隊友也上來了！我問隊友為何這樣做？如果是外面的女人也就算了，但那是你弟的老婆呀！你是禽獸嗎？」

「好了！隊友的解釋是這樣的，因為全家人都討厭弟弟的老婆，所以他想用這種方式讓那女人離開。別懷疑！當下我信了！雖然覺得這理由很怪，但我就是信了……我知道我超白痴。到了晚上，我跟隊友說，我要告訴他弟，他不知道是因為看我情緒失控還是怎麼了，他也說好，就讓我去說吧，隊友說如果這樣我能原諒他，就去說吧！小叔回來後，我坐在樓梯間看著他，我居然說不出口（不要問，因為我也不知道我為何最後選擇不說。）」

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「隔天女的上樓來跟我談（我要求的），我問她，你們上過床？（有也不會承認啊！我就是問了這麼白痴的問題。）女的說，這不是第一發生了，之前也有過，她也有跟老爺反應說大伯會這樣（對！我很奇葩的又相信了。）然後我還要隊友跟她道歉！那時候我完全就是覺得是隊友的問題！」

「這件事發生後兩個禮拜，我懷孕了，選擇了原諒（但不代表我能忘記這件事）。到了近幾年，有時小叔老婆的舉動讓我開始覺得怪，譬如我跟隊友在吃飯時，她在旁邊掃地，身體是愈彎愈低（大概怕胸太小我隊友看不到）。有次我在吃飯，隊友打回來，她接電話，我一邊吃飯一邊看著她聊的很開心（當下我不知道是我的隊友打回來的）。掛電話後，我問她：『你老公打回來啊？』她說：『不是啊！是你老公。』我人在旁邊啊，你為何不把電話給我？她說她忘了。」

「有次我們倆對夫妻一起逛超市，她始終黏在我隊友旁邊，因為這事，我跟隊友有大吵了一架，我根本就太過白痴，之前看到她被老爺唸家裡環境髒亂，我就主動去幫她打掃；她們要搬家，我也拖著病體去幫忙搬家；公公在唸她的不是時，我也會幫她說話。奇葩的妯娌關係就是這樣發生的，為何我到現在都沒跟小叔說？或許我覺得不知道是幸福的吧！為何我到現在才想通？可能腦洞太大，需要很長的時間填補。」

「目前已分居了，為何到現在才分居？那又是另外的故事了。能看完這篇的人，辛苦了，補充一下，幾年後，我再問隊友當年為何這樣做，隊友只給我兩個字：刺激。」

網民怎麼看？「我看了會懷疑弟婦跟家族其他男人會不會也有一腿？老爺是沒吃到所以唸弟婦？還是吃膩了？奇葩一家人，弟婦生的孩子到底是誰的種？這牽涉到以後的遺產繼承問題。」「你自己說的『你是禽獸嗎』，結果你竟然選擇了禽獸？」「我實在不知道怎麼說……只想問你這婚姻……刺激嗎？」「這哥哥為了自己所謂的刺激，破壞了3家的關係。」「你是不是被下咒了才信這些鬼話？」「我以為我在看情色小說，這種事，應該只有AV片才看得到吧！然後這種男人你還是嫁了？你很怕嫁不出去嗎？就算懷孕了，還是有其他解決方法的，為什麼要糟蹋自己？」

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