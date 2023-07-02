婚姻表面幸福　妻爆為孩子啞忍老公嫖妓　網紅律師列10建議極警世

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位姊妹，先別說嫖妓了，我們來談談，如果不結婚，現在你單身，到底月薪可以賺到多少錢。我想，月薪5萬應該是有可能的，沒錯吧？接著，再讓我們閉上眼睛想想，如果你現在單身，已經40歲，住在家裡，月薪5萬，你可以過上什麼生活？

天堂般的生活。你可以一年出國1到2次，經常與姊妹去喝下午茶、逛街，買點自己喜歡的新玩意兒，學習新的課程、購置新裝、手機，想吃什麼就買，這種生活，看起來應該很吸引人，不是嗎？存錢？也可以，別買這麼多消費品，為自己老年作些準備，買保險、基金、股票，也都不錯。

那麼，你現在過什麼生活？跟一個不愛你的人住在一起，為了他按時給你跟孩子生活費，接受他可以嫖妓，然後呢？有天，孩子成年了、他不想繼續演了，把所有的財產挪走，接著斷絕你的金援，你剩下什麼？你有能力工作嗎？你有存款可以讓自己過活嗎？重點是，結婚這20年，你過得好嗎？

我的意思並不是說，有台很便宜的時光機可以賣給你，讓你回到20歲重新做決定，而是，你隨時都可以決定脫離這種人生，但是你卻因為有人餵養你，所以你繼續容忍這種毫無品質的「婚姻」，如果這還稱得上是婚姻的話。請問你，一個月你可以領多少月薪？

台妻生活無憂，婚姻表面風光，但為了孩子及家庭而啞忍老公嫖妓。（電影《艋舺》劇照）

講到這個就好笑，有些人會說，每個月我老公都會給我2萬元，應該算不錯了。2萬元？請問基本工資多少？這2萬元，得要支付家庭所有開銷，你自己又可以留下多少？每次說到這個，就會有「大雄幫胖虎買東西」的笑話出現，老師問大雄，你幫胖虎買飲料，他給你100元，飲料20元，你應該還胖虎多少？答案是120元。你不懂數學？錯！你不懂胖虎。基本上，許多人連地瓜葉一把多少都不知道、雞肉一盤多少也不曉得，給你2萬元，月底說不定要你還1萬元，他覺得所有開銷不過就這樣而已，你真是不會管帳。重點是，付完了這些，你的月薪多少？

零．或者應該說，你還得回娘家借錢，所以是負的。

所以，你留在這個婚姻裡，如果只是為了貪圖有人可以養你跟小孩，我很想問，你的翅膀已經被剪斷了，但是難道連自尊也沒了嗎？

不是的。容我給你一些建議：



1.如果婚前，他就會嫖妓，你為何要跟他結婚？人家可能會振振有詞的跟你說，你本來就知道了，幹嘛現在跟我翻臉？

2.當你婚後，第一次發現先生嫖妓，不是應該發飆，而是應該提告。

3.你可以原諒先生，但是你們得要去身體健康檢查、婚姻諮商，而且你應該要求他寫婚姻協議，承諾再犯就會有適當的賠償金，以及離婚。

4.再次發現，你就應該果斷離婚，性病真的不好治療，你也沒有義務因為他的行為，而讓你的身體受傷。

5.接受這樣的行為，即便你們已經沒有性生活，仍然是污辱你自尊的行為，沒有什麼樣的數字，是可以買下你的自尊的。

呂秋遠建議女網民若有賺錢能力，應及早離婚。(《Mad Dog》劇照 )

6.無論婚前或婚後，你都應該要開始嘗試找一份穩定的工作，隨時都可以養活自己，千萬別期待任何人可以長久的養你。現實的狀況就是，他有錢是他有錢，不是你，他隨時都可以不給你。

7.如果你自己會賺錢，就應該離開這段婚姻，告他侵害配偶權，可以拿點錢、剩餘財產分配也有一點錢，小孩自己養，他還是得給扶養費。

8.如果先生有點錢，你自己是家務工作者，你應該想盡辦法，從他那裡多存點錢，不論是用自由處分金的概念，或是一盤雞肉報1,000元，你都可以想辦法，從他那裡每個月多拿一些，作為自己的薪水，等到存到一定的錢，就提告侵害配偶權，主張離婚、分配剩餘財產，拿走單獨監護權，要求他負擔扶養費。

9.如果他的薪水只夠養活你們還有嫖妓，一點多餘的錢都沒有。換句話說，也沒愛、又沒錢，你到底要這段婚姻做什麼？

10.習慣依賴別人的人，就得承擔哭泣的風險，小王子已經告訴過我們這個道理了。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）