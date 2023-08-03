遇拾荒婆婆跌倒急扶起　外賣員探望送暖半年　突獲贈大筆錢唔敢收

好人終歸有好報！台灣有網民於網上發文表示，去年底送外賣時目擊有名婆婆跌倒，他立即趕緊扶對方起身，又陪伴回家，也因此發現對方是撿破爛回收的獨居老人，後來每當經過婆婆居所或方便，他都會買些東西送給對方。日前他送飯時，婆婆突然拿出一包東西送給他，叮囑回家後才可拆開，他其後始發現是一大疊近10萬新台幣（約2.6萬港元，下同）現金，雖然正好很缺錢，突然擁有大筆錢感心動，但又怕是婆婆的棺材本，心急如焚又猶豫不決下決定問廣大網民意見。



台灣有網民於網上發文表示，去年底送外賣時目擊有婆婆跌倒，他立即趕緊扶對方起身，又陪伴回家，也因此發現對方是撿破爛回收的獨居老人。（《桃姐》劇照）

該網民於「匿名公社」以「該拿這筆錢嗎？」為題發文表示，去年底送外賣時看到有婆婆跌倒，他當時沒想太多就趕緊跑去扶對方起身，因為半夜不放心，婆婆亦沒住很遠，故陪伴回家，也因此發現對方是獨居老人，家裏很破爛。後來每當經過婆婆居所或方便，他都會買些東西送給對方，過年時也會包些媽媽煮的菜送去，就這樣斷斷續續半年多。

樓主說，日前送飯給婆婆時，對方突然拿出一包由報紙包着的東西送給他，叮囑回家後才可拆開，他以為是食物就很開心地收下，回家後打開才發現是一大疊錢，翌日他立即前去歸還，可是婆婆不願拿回還很生氣。婆婆指出，「她的小孩很不孝，不回來看她都在等她死，因為看我很乖又對她很好所以才要給我」。樓主拒絕收錢，婆婆卻說「就當是這陣子買東西的錢，要我不要再推來推去」，然後就趕他走。

樓主回家後仔細點算，發現居然有近10萬新台幣，但幾乎每張都是又舊又髒。樓主指出，婆婆平常好像是撿破爛回收維生，「雖然看到錢很心動我也剛好很缺錢，但我怕這是阿婆的棺材本，也怕我拿了她身上可能就沒錢了」，他良心有點過意不去，故向廣大網民詢求意見，「我該還回去嗎？」，強調「我是很認真也很心急，拜託大家幫我提點建議」。

樓主獲婆婆送贈一大疊近10萬新台幣（約2.6萬港元）的現金，他良心過意不去想還給對方。（《億男》劇照）

有網民建議還給婆婆，並請警察作證，「這錢真的有點多，我是建議去警局跟警察說明清楚，看是否請警察跟里長陪同一起去還她錢！如果對方堅持給你，你至少有人證！以後她的兒女出來灰的時候，你就比較站得住腳！」、「拿錢有責任和壓力，還回去較好，畢竟年紀大，萬一生病可能看醫生要用到錢」。

有網民表示，若婆婆堅持不肯拿回錢，可將錢花在婆婆身上，「收下吧，還是一樣有空就去看看她，對雙方都好，真的」、「如果你不收，到時候被阿婆的不孝子女拿去揮霍掉，真的是可惜」、「阿婆不願意拿回去我會用她的錢買東西過去，慢慢的花完，花在阿婆身上」、「錢留着，好人作到底，以後辦後事才有錢可以用」。