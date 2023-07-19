移民英國港女見婆婆跌倒狂流血　見義勇為助急救　老公大讚：好勇

香港人無論去到什麼地方，都能發揮熱心助人的特質！有移民英國的港男於網上發文表揚太太，指太太早前到超市購物時，目擊1位婆婆意外跌倒流很多血，更臉朝地面有抽筋跡象，曾學過急救的太太二話說立即上前協助急救，幸好有醫院在附近，很快就有醫護人員到場接手。超市經理為表示感激，提出免除購物金額，更送上一紮花給太太作為答謝，港男得知事件亦引以自豪。



有移民英國的港男於網上發文表揚太太，指太太去超市購物時目擊1位婆婆跌倒流很多血，學過急救的太太立即上前救助。（Unsplash圖片）

該港男於facebook群組「英國香港人生活交流區」發文分享太太的好人好事經歷，稱上周六（15日）太太去伯明翰（Birmingham）的連鎖超市Tesco購物，當時他正上班不在現場。太太付款後目擊「有個婆婆跌咗喺地，流咗好多血，仲有抽筋跡象，塊面當時仲係面向地下」。

超市經理見狀立即報警求助，在場雖有很多顧客，但沒人是醫護人員。曾學過急救的太太於是立即上前幫忙，協助替婆婆急救，而同場另一名超市經理雖然也學過急救，但見到太多血也感到害怕，不敢亂動婆婆。

港男說，太太戴上由超市提供的手套後，冷靜地為婆婆檢查，「將傷者打側身，檢查脈搏，在場仲有個後生仔（唐人）幫手，另一邊聽從醫護人員喺電話度教我太太點做」，幸好現場附近有醫院，醫護人員很快便趕至接手，太太其後亦繼續在旁觀察。

令太太感安慰的是，她「臨走見到婆婆開始清醒返，希望佢無事啦」。正當她打算安心離開時，超市經理突然「叫太太唔好走住」，原來經理為了答謝她見義勇為，提出免除購物金額，太太當下立即謙虛拒絕，但對方盛情難卻，她便沒再婉拒，經理最後還送了一紮花給太太作禮物。

超市經理為感激其太太，提出免除購物金額，盛情難卻下太太沒有婉拒，最後經理還送了一紮花給太太。（facebook群組「英國香港人生活交流區」圖片）

港男表示，太太為人低調，但他得知事件忍不住在網上發文表揚善舉，大讚「太太真係好勇」，又說「寫出嚟除咗想讚下太太，同時都想帶出見義勇為都係我哋香港人有嘅特質」、「我哋每人做多少少，就可以建立香港人優秀嘅一面」。

帖文引來網民留言大讚，「香港之光」、「幫香港人嘅形象加咗分」、「繼續發光發熱，發揮香港人精神」、「好抵讚！佢做得好好！同時都想講，識急救真係好重要呀！」、「真係好叻，有愛心之餘仲要夠冷靜」、「多謝晒你太太！好人一世平安」、「太太勇於助人，做得很好。你懂得欣賞，都抵讚呀！」、「太太好好心地，你好好眼光，祝你哋一直幸福」。