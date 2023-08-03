幫阿女徵婚！母幫襯相親角地攤紅娘搵對象　等足1個月被騙300人仔

子女的人生幸福令不少父母為之着急，有上海婦人為幫女兒找到如意郎君，早前特意到當地人民公園的相親角光顧「地攤紅娘」，花費300元人民幣（下同，約328港元）要求對方代為展示女兒資料「宣傳」3個月，並介紹合適對象。可是1個月後「地攤紅娘」仍音訊全無，婦人要求退款，對方隨意介紹1位異性後便失去聯絡，她才得知被騙。



有上海婦人為幫女兒找到如意郎君，早前特意到當地人民公園的相親角光顧「地攤紅娘」，可是1個月後對方仍音訊全無，她才得知被騙。（澎湃新聞圖片）

上海人民公園內一處經常聚集已上年紀的父母，展示子女的資料及擇偶條件，期望為下一代找到合適的戀愛對象，久而久之該範圍被稱為「相親角」。1名陳姓婦人為了幫女兒徵婚，早前打算到相親角了解，其間在公園門口遇上擺地攤的推銷人員，「對方帶我看了擺攤現場，承諾可以提供3個月的服務，還會推薦合適的相親對象」。

愛女心切的陳婦未有多想，爽快便答應「地攤紅娘」提議，向對方轉帳300元並留下女兒的個人資料和擇偶要求，一心期待能為女兒找到命中注定的真愛。

然而1個月過去，「地攤紅娘」還是音訊全無，陳婦遂聯絡對方詢問，「微信上聯繫到對方，他說現在是淡季，信息本來就少」。她其後提出退款要求，沒料對方「給我推了一個完全不匹配的人，之後就不理我了」，這時她才發現已被騙。

「地攤紅娘」1個月後仍音訊全無，陳婦要求退款，對方隨意介紹1位異性後便失去聯絡，她才得知被騙。（澎湃新聞圖片）

有內媒記者其後到相親角視察，發現大批中年人士正在擺地攤，部份攤位更佔據整條樓梯，擺放着多達數十張打印或手寫的個人介紹，負責駐檔的男子見有人停步了解時，便會起身詢問，並直接報上價目，「每月100元，3個月起步」。他自稱是為他人提供展示服務，「沒時間來擺攤、又想給子女找對象，就可以在我這掛牌。如果有人看到信息覺得合適，會直接聯繫你」。

除了「地攤紅娘」外，相親角亦有大批職業婚姻介紹所職員在場「拉生意」，甚至混在攤位中間，向途經行人搭訕介紹婚介平台服務：「登記個信息，加個微信給你推薦合適的人。你要是着急，可以直接走我們的婚介服務，去門店簽合同」。

上海人民公園內經常聚集已上年紀的父母，展示子女的資料及擇偶條件，期望為下一代找到合適的戀愛對象，久而久之該範圍被稱為「相親角」。（資料圖片）

記者指出，進入相親角前亦曾在公園門口獲保安「溫馨提醒」，勸籲保持警覺，「當心點，這裏情況很複雜的，不要隨便透露自己的信息，小心信息被倒賣」。保安更提供判斷地攤資料的「貼士」，「只放一頁信息的相對靠譜一點，大部份都是父母自己擺放的；一個人前面擺好幾張信息的，大機會是婚介；鋪了一地信息的，肯定就是收錢放人、放信息的，寫的內容也不一定是真的」。

雖然黃浦區文明遊園公約提到「未經許可，不得進行各類設攤、推銷、團建等活動」，但公園管理方表示目前「沒有執法權，只能加大管理、巡邏和增加監管力量，為廣大遊客創造良好的遊園氛圍」，又指相親角是市民自發組織，公園沒有提供任何平台，也未收取任何費用。