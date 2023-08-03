違泊阻巴士埋站　私家車阿叔反爆粗大鬧　被司機叫上車後續糗大了

違例泊車阻礙巴士行為的確自私！本港網絡近日瘋傳一段「阿叔爆粗狂鬧城巴司機」影片，指有私家車違例停泊在巴士站，導致巴士無法埋站，詎料私家車阿叔「惡人先告狀」，走到巴士前方車門前重複爆粗「X你老X」；司機見狀打開門叫阿叔上車商討，惟阿叔未有上車並稱「我唔上車，我淨係X你老X！」。最終多次回頭「X你老X」後，阿叔慢慢離開。

影片引來網民熱議，紛紛批評阿叔行為自私，「俾我會幫佢一程，推佢上車」、「佢做乜X嘢啫？」、「真巴閉」，又大讚司機冷靜未有動怒，「對付呢啲人，一定要冷靜」。



本港網絡近日瘋傳一段「阿叔爆粗狂鬧城巴司機」影片。（影片截圖）

有網民在facebook群組「車cam L（香港群組）」上載該段23秒影片，指7月28日晚上11時半，港島鰂魚涌惠安苑巴士站有私家車停泊，導致722號城巴無法埋站，惟私家車之後「落咗個阿叔」，其一連串行為「難為巴士車長」。

從影片見到，該名穿白藍色間條上衣、格仔短褲的阿叔，正在巴士車頭車門外，用力指着車廂內的司機爆粗斥責「我X你老X！」。司機聞言未有動氣，並叫阿叔「繼續講囉，上車啊」。

私家車阿叔VS巴士司機過程逐格睇▼▼▼

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不過阿叔似乎不敢上車，只說「我唔上車，我淨係X你老X！」，並轉身離開。這時司機關上車門，但阿叔突然再轉身返回車門外再爆粗，司機無奈打開車門，阿叔則說，「我再講多次，我淨係X你老X！」，之後才慢慢離開。

涉事阻巴士埋站私家車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

網民看過影片都批評阿叔行為離譜，「俾我會幫佢一程，推佢上車」、「佢做乜X嘢啫？」、「真巴閉」、「我會應佢，你咪走啊，我馬上call佢嚟」、「唔係笠水啊」。也有人讚司機應對得宜，「對付呢啲人，一定要冷靜」。