後生仔搭巴士用長者八達通　被司機發現即咁做　港男公審反掀爭議

【巴士／逃票／濫用優惠】長者二元乘車優惠使用問題近日引起社會關注，政府今日（6月26日）起加強打擊巴士、小巴等交通工具上違規使用二元乘車優惠。有男網民就發文，指搭巴士時見到有後生仔用長者八達通卡付費，被司機發現後才取出第二張八達通卡付款，令他感嘆「濫用嘅程度非常高」。

事件引來網民熱議，有網民批評違規使用長者二元乘車優惠的行為，「我之前都遇過呢啲人」、「好乞人憎」。也有網民指出，並非只有長者才能享用二元乘車優惠，「攞到傷殘津貼，唔代表一定要坐輪椅棟拐杖，唔能夠以貌取人」。不過有網民反駁，傷殘津貼與長者八達通在司機終端機有不同顯示，「唔好用『傷殘』八達通再忽悠用『長者』逃票行為」，而樓主亦重申該後生仔最終取出第二張八達通付款，反映他並非合規使用相關優惠。



政府今日（6月26日）起加強打擊巴士、小巴等交通工具上違規使用二元乘車優惠。（資料圖片）

政府今日起聯同公共交通營辦商職員和外判保安組成小隊，在全港專營巴士和小巴路線，以及渡輪航線開展聯合行動，加強打擊不合資格人士違規使用二元乘車優惠，並會視乎情況提出檢控，行動至少持續兩個月。

有男網民凌晨在Facebook群組「沙田之友」上載圖片指出，他昨晚（6月25日）乘搭巴士時，有「唔夠20歲嘅後生仔」用長者八達通卡付款，被巴士司機發現，司機於是叫他用第二張八達通卡付款，令樓主感嘆「濫用嘅程度非常高」。

樓主指，乘搭巴士時有「唔夠20歲嘅後生仔」用長者八達通卡付款，被巴士司機發現，司機於是叫他用第二張八達通卡付款，令他感嘆「濫用嘅程度非常高」。（Facebook群組「沙田之友」）

樓主公審後生仔違規使用長者二元乘車優惠帖文引起熱議，有網民批評相關行為無恥，「我之前都遇過呢啲人」、「好乞人憎」，但也有不少網民指出，除了長者，傷殘人士也可享用二元乘車優惠，不應以貌取人，「我朋友都係後生仔， 胃癌切晒成個胃，睇落夠有手有腳識行識走，佢都有2蚊」、「我都因病有2蚊八達通，因外表睇唔出，用過兩次俾人眼望望，有壓力以後都唔用，情願畀多十蚊八蚊買個舒服自在」、「其實攞到傷殘津貼，唔代表係一定要坐輪椅棟拐杖，好多時唔能夠以貌取人」。

樓主公審後生仔違規使用長者二元乘車優惠帖文引起爭議。（Facebook群組「沙田之友」）

不過有聲稱熟悉運作的網民反駁，指傷殘津貼與長者八達通在終端機有不同顯示，「傷殘津貼，係一張個人八達通，司機終端機會顯示『優惠』。長者、樂悠係顯示『長者』，唔好用『傷殘』八達通再忽悠用『長者』逃票行為」。樓主回應留言亦強調，該「後生仔」最後取出第二張八達通付款，顯示他並非合規使用相關優惠。