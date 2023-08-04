買二手Chanel手袋　賣家要求10點後赤柱交收　港女3點質疑有古惑

買賣二手物品必須謹慎，否則隨時損失時間及金錢。有港女日前發警世文，指在二手拍賣平台Carousell看中名牌Chanel手袋，與賣家相約交收的過程中發現可疑之處，稱對方最初要求於晚上10時後在赤柱交收，其後又提出可改用速遞服務。她又指賣家提供的單據與產品不相符，最終更發現對方的帳戶被平台停用，因此覺得不妥，懷疑賣家實為騙子，呼籲其他用家留意。



有港女日前發警世文，指在二手拍賣平台Carousell看中名牌Chanel手袋，與賣家相約交收的過程中發現可疑之處，懷疑賣家實為騙子，呼籲其他用家留意。（fb「Carousell 乞衣+西客關注組」圖片）

「而家多咗好多，好明顯呃人，小心！」該港女於facebook群組發文，指早前於二手拍賣平台Carousell打算購入1個價值過萬元的Chanel名牌手袋，並以訊息與賣家商量交收詳情。由於手袋價值較高，樓主要求見面交收，賣家表示自己從事飲食業，只能於平日晚上10時後，在赤柱碼頭交收，「一睇都覺唔妥，又遠又夜，我嘅戒心開始湧現。我問佢邊日放假，佢話冇；我問佢係咪做嘢同返工都喺赤柱、唔會去第度，佢話係」。

樓主這時已經起疑，遂要求賣家提供手袋的單據作證明，惟搜尋資料及向門市售貨員了解後，竟發現賣家單據上的「貨品序號同佢賣緊嘅size（尺寸）唔match（相符）」，再次追問後對方則「畀咗另一個size但仍然唔啱嘅單」。

樓主認為賣家「應該賣緊假貨」，後來她發現對方的帳戶「俾人停權」逾2個月，因而更確定對方是騙子。（fb「Carousell 乞衣+西客關注組」圖片）

樓主認為賣家「應該賣緊假貨，唔想面交係想我畀錢後寄件假嘅畀我，等我冇得check（檢查）」，於是直接放棄交易念頭，「到後期再同佢磨，又問佢攞單，其實已經唔想同佢交易，只係想睇下佢還有什麼騙人手段」。至近期她再打開賣家資料查看，發現對方的帳戶已遭Carousell停權逾2個月，因而更確定對方是騙子。

事後樓主呼籲網民，買賣貴價物品時要注意3點，首先是交易對象的背景，一旦對方有多次被停用紀錄，代表其行為或曾遭舉報，甚至曾經違規，需要提高警覺。其次是貴重物品最好見面交收，以便檢查實物才付款，「如果買家想面交，賣家試都唔試或左推右推，一律唔買！除非件貨係Free或很低價啦」。

不少網民看過帖文也認同樓主，質疑涉事賣家提出偏遠的交收地點，加上單據與貨物不符，是有意賣假貨騙取金錢。（資料圖片）

最後她特別指出，即使賣家能提供單據或相關文件作證明也不能盡信，指今次打算購買的手袋以「半價多啲」出售，「因為舊seasonal款，有使用痕迹所以平，唔係平到太誇張似假」，令人容易放下戒心，故提醒「唔好賣家有單據就信係真，都可以扮賣真貨畀假貨你」。

不少網民看過帖文也認同樓主，質疑涉事賣家提出偏遠的交收地點，加上單據與貨物不符，是有意賣假貨騙取金錢，「多多藉口唔肯面交，然後話包SF（速遞費用），呢啲肯定係呃人，好在妳冇理佢」、「啲騙徒個個都用同一招，赤柱、做飲食、10pm後」、「本身賣家嘅交收要求都奇奇怪怪已經可疑，再加埋佢畀相畀單又唔match size，已經充分印證佢極大可能係騙徒」。