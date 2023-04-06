$1200售二手音響寫明不議價　買家仍要求劈價一半　仲咁講超離譜

真正「誠意」購買買家，會這樣大幅劈價嗎？日前有賣家發文指他在Carousell二手網放售開價1,200元音響，雖然寫明不議價，但仍有買家居然劈價一半，更表示「好有誠意購買」，對方後來發現樓主不受落，竟稱願意加至720元。面對如此無理買家，樓主發文分享到網上引來熱議，有網民斥責對方「面皮厚X過地殼」；亦有人寸爆回覆「你叫佢唔好用錢，用誠意去金舖買條金鏈」。



有賣家指在Carousell二手網放售開價$1,200的音響，儘管寫明不議價，但仍有買家居然劈價一半，更表示「好有誠意購買」，面對如此無理的賣家，故發文分享到網上，惹來網民怒斥「面皮厚X過地殼」。（FB圖片）

該賣家在Facebook「Carousell乞衣+X客關注組」群組發文並附上2張對話截圖，並寫道「終於到我」。從圖片可見，樓主開價1,200元放售二手音響，並寫明不議價，不料卻有買家居然開價600元，眼見樓主不接受，續稱「一人讓一步$700好嗎」，更表示「好有誠意購買」，惹來樓主不滿回覆「一二百都算，係有誠意就唔會劈我一半啦」，更斥對方「誠意係做出嚟，唔係靠把口」。對方隨後更毫不收斂地哀求「$700今日交收好嗎」，又加至720元，引來樓主無奈質問對方「你嚟搞笑？」。

對方隨後更毫不收斂地哀求「$700今日交收好嗎」，甚至加多$20，樓主無奈問對方「你嚟搞笑？」。（FB圖片）

樓主後來亦有補充，其實能接受減價近4位數以內的價錢，但寫明不議價的目的只是為了避免某些過度講價的人；而根據官方網頁所示，樓主所出售的Sony全方位音效無線擴音器SRS-RA3000，全新售價為2,390元。

官方網頁所示，Sony全方位音效無線擴音器SRS-RA3000全新售價為2,390元。（SONY官方圖片）

對於該買家竟然在樓主寫明不議價情況下，都厚着面皮要求減價近一半，網民直斥「唔知醜」，「呢啲我見到即黑名單」、「仲好意思話一人讓一步」、「劈半價一律表示燒畀佢」、「連個系統都建議你拜拜佢」、「個面皮真係厚X過地殼」、「好有誠意劈你價」。

亦有人笑言並建議樓主可以這樣回覆，「我會答佢$1300啦，我都好有誠意賣」、「建議飛鵝山或者長洲麥當勞交收」、「你試下叫佢唔好用錢，用誠意去金舖買條金鏈」。有留言則表示，「有誠意買嘅話我會加多少少錢，Confirm自己多啲機率買到件貨」。