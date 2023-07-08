送二手電器！港女搬屋欲送極殘舊雪櫃　網民質疑：想人幫手清垃圾

送出二手物品雖是環保之舉，但也要注意物品的質量。有港女近日要搬屋，她不想將家中雪櫃搬到新居，故於網上尋有緣人，盼將功能完好的雙門雪櫃送出。不過不少網民直言雪櫃外觀太過殘舊，嘲諷「擺喺故宮都得喎」、「經歷過二戰的雪櫃」，質疑「話送其實係懶，想免費等人搬走」、「想人幫手清垃圾」。



有港女近日於網上發文盼送出一部雙門雪櫃，不少網民批評雪櫃外觀太過殘舊。（facebook群組「沙田之友」圖片）

該港女於facebook群組「沙田之友」發文表示，想送出一部功能完好的雙門雪櫃，表示她原本仍在使用中，但因現居單位要「交吉」，周五（7日）前要搬走，出於不想浪費，故想尋找能接收的有緣人。她強調雪櫃外觀「不合外貌協會會員」，盼真的有心才聯絡，「非誠勿擾」。從其上載的照片可見，雪櫃上下兩扇門都貼了卡通貼紙，有部分貼紙「甩色」及「翹起」，而整個雪櫃看起來十分骯髒，表面有污漬及滿佈撕下貼紙的痕跡。

樓主雖有「戴頭盔」表明雪櫃不美觀，不過網民照樣批評她不應將太殘舊物品送出，「其實新淨先好送畀人係一種尊重，咁舊真係好過份」、「外送嘢畀人，要有禮貌+送貨入戶」。有網民則揶揄，「嘩，古董喎」、「睇嚟去過伊拉克」、「敘利亞風格雪櫃」、「火炙雪櫃？」、「你下層個福倒揮春係咪黐咗廿年？」、「想要melody貼紙，排」、「排加菲貓貼紙一張」、「排冰粒格」。

網民批評不應將太殘舊物品送出，「其實新淨先好送畀人係一種尊重，咁舊真係好過份」。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

有網民甚至直言，「你倒貼畀我都要諗諗」、「可以幫你搬走，$400」、「送畀我都唔要，立即搬去垃圾房吧！」、「衰啲講句，收買佬都未必要，垃圾房阿姐更加唔使講，拎去四電一腦回收好過啦」。

不過也有網民認為，樓主只是一番好意，「終歸人哋都係善意啫」、「唔好咁講啦，人哋一心想幫下人啫」，建議樓主可以先清潔乾淨再送出，「應該清潔一下才送畀人，可以做好啲，感恩可以幫到人」。