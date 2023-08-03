6歲兒尿急痾落街　鄰居被淋嬲爆上門理論　母斥敲詐洗衣費惹公憤

生仔要考牌！台灣有媽媽於網上發文大呻，早前6歲兒子一時人有三急，直接在陽台向外小便，沒想到不小心淋到住在樓下的鄰居。鄰居氣憤地上門理論，她多次道歉，但對方不接受，要求給予300元新台幣（約77港元，下同）洗衣費，她認為是敲詐，不滿鄰居與小孩計較。帖文一出，不少網民反斥樓主三觀有問題，「就是有你這種家長才會教導出這種熊孩子！」、「我養的貓都知道要去貓砂尿尿」。



台灣有媽媽於網上發文大呻，早前6歲兒子一時便急，直接在陽台向外小便，沒想到不小心淋到住在樓下的鄰居。鄰居氣憤地上門理論，她多次道歉，但對方不接受。（《山茶花開時》劇照）

該媽媽於facebook群組「爆廢公社公開版」發文大呻，「我們全家長期遭受鄰居的霸凌和精神折磨」，事緣6歲兒子早前一時尿急，直接在陽台向外小便，卻不小心淋到住在7樓的鄰居，當時兒子往下看，剛好與鄰居對視。

樓主指出，鄰居氣憤地「殺上來13樓找我們」，「一點禮貌都不懂就直接用力敲門」，她害怕被攻擊，故隔着門多次道歉，鄰居卻說「對不起有用嗎？給我出來」，鄰居敲門10分鐘後就沒聲音，她還以為對方終於氣消。

樓主續說，沒料到鄰居夥同物業管理人員「一起來找我們麻煩，甚至要敲詐我們300元的洗衣費，還質疑我怎麼教小孩的」。樓主不滿反問，「請問哪個小孩才6歲，就可以知道什麼該做、什麼不能做？」，斥責鄰居「真心覺得這種人真的生不出小孩，有小孩也是很可憐的那種，一個大人真的不知道跟一個小孩計較幹嘛，又不是沒跟你道歉」。

鄰居要求給予300元新台幣（約77港元）洗衣費，她認為是敲詐，不滿鄰居與小孩計較。（《親親我好媽》劇照）

帖文一出，樓主「圍爐取暖」不成，反遭網民批評不懂教育兒子，「奇文共賞」、「6歲了還會隨便尿尿？」、「小孩不會教不要生」、「自己小孩尿錯在先，還口氣很大，我看你才不適合養小孩」、「角色互換一下，你去7樓被他兒子尿看看」、「有夠誇張，在家沒事被尿滿身試問誰會高興？」、「300洗衣費很便宜啊！他沒跟妳要求精神賠償就不錯了」。

惟樓主其後更新帖文仍堅持己見，反批網民「太誇張」，重申兒子是無心之失，「這是他第一次這樣欸，就被網友無限上綱，試問你們都沒有養過小孩嗎？」。