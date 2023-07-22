港媽顧玩手機？懶理兒子腳踏座位惹議　港男因1點圍爐失敗反捱轟

香港地大家互諒互讓，定能減少衝突！有港男日前於網上發文公審，他乘搭巴士時，遇見有家長疑只顧玩手機，無視同行小朋友將腳踩於座位上，亦不時踢到他或其他乘客，不忿公審對方，「唔識教仔就唔好生仔」。有網民留意到女子左方仍有一個小朋友，認為樓主不但沒有體諒為人母之苦，亦缺乏人情味，「有時唔好忘記你曾經都係細路」、「做媽媽不容易，一個帶兩件」；亦批評他動輒公審他人行為，揶揄他「真係咁潔癖自己揸車，使X坐巴士同人迫」。



有港男乘搭巴士時，遇見有女士只顧玩手機，無視同行小朋友將腳踩於座位上，不時踢到他或其他乘客，不忿下便公審對方「唔識教仔就唔好生」，卻因1點反被網民圍攻。（FB「上水人大聯盟」圖片）

該港男在Facebook群組「上水人大聯盟」發帖並附上1張圖片，怒斥「唔識教仔就唔好生仔」，「你個寶貝仔對腳係咁踢人嗰陣你就淨係掛住玩手機，佢隻腳踩住個座位你都當睇唔到」。圖片所示，有女士正低頭凝視手機，而她右邊男童貌似睡着並靠於其肩膀，其中一隻腳更踩於座位上，或許是因為覺得骯髒，或多次被對方踢到，故感不滿便公審對方。

雖有留言表示若被幼童踢到，定會怒罵該家長，「咩都話包容！究竟係包容定慫恿」。不過更多人批評樓主不近人情，留意到女子左方還有一個小孩，「做媽媽不容易，一個帶兩件」、「成程車Keep住呢個姿勢都幾痛苦，仲要自己唔可以瞓」，勸喻樓主應該將心比己，「有時唔好忘記你曾經都係細路」、「他朝君體也相同」。另有人看不過眼故揶揄「真係咁潔癖自己揸車，使X坐巴士同人迫」、「搭的士啦你」。

有人反問樓主，到底如何才會令他稱心滿意，「佢隻腳咁短，唔掂張凳可以掂邊度？又唔夠腳長掂地下，係咪要倒立先得？」。不少人認為只是很小事，不解樓主為何小氣到上網公審，「其實你可以兜口兜面同佢講」、「只係小朋友一隻腳，就公審人哋就要影人相」、「好多嘢大家都預計唔到，可以小朋友扭眼瞓嗰一刻立即要媽媽抱，我諗當時無人會考慮個細路會唔會踩上張凳到，安撫小朋友為優先」。

（FB「上水人大聯盟」）