醫生親筆寫叮囑 ！溫提胃穿窿伯伯「不可抽煙喝酒」　原因極暖心

面對如此貼心的醫生，病人都應該乖乖聽話吧？台灣有外科醫生分享，有位住院頗長時間的伯伯患有胃潰瘍，但礙於他不聽話的個性令女兒相當煩惱，當伯伯可以出院時，家屬請求醫生在資料紙張寫上「回家不可以再抽菸喝酒」。醫生為了病人健康便順應家屬請求寫上叮囑，更將字條分享到社交平台。網民除了大讚醫生的暖心舉動之餘，亦意外曝光其超美字體，有人不禁笑言「這不是我要的醫生體」，「我以為的醫生字體應該是這樣的：~~~~~~~~」。



台灣有醫生按病人家屬請求，故病人的出院文件上寫「回去不要抽菸喝酒，痛風藥要按時吃」，其整齊字體曝光後，引來網民大讚「好美」。（D日

該醫生分別於Dcard和Instagram同步以「醫生的手寫醫囑」為題發帖，指他負責的某位病人伯伯患有胃穿孔（胃潰瘍），且有重聽（聽覺遲鈍），所以住了很久醫院，如今終於可以出院，其女兒卻突然提出請求，「醫師～可不可以幫我寫一下『回家不可以再抽菸喝酒』」。事關這位伯伯只聽醫生的話，把女兒的話全當「耳邊風」。對此，樓主便貼心地把伯伯每張出院資料都寫上「回去不要抽菸喝酒，痛風藥要按時吃」，並希望對方真的會努力戒煙戒酒。

對於樓主如此溫暖的勸告，不少網民都深受感動，「醫生好可愛，一張一張寫真的好用心」、「希望阿伯乖乖聽話」、「醫生人真好」；亦有人覺得面對頑固病人，偶然或者需要使用激將法，「通常寫直白一點，再抽煙酗酒會死翹翹，他一定會聽」。

不過更多人留意到醫生超美字體，笑言難以相信有從醫之人字體竟會如此整齊，和他想像得可謂差天拱地，「這不是我要的醫生體」、「我以為的醫生字體應該是這樣的：~~~~~~~~」、「我想這是個充滿熱情的醫生」；另有留言期望所有醫生寫字都可以像樓主般，「就不用每次都要在那邊猜半天」。

（Dcard）