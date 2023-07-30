考試拎0雞蛋！老師貼心留1句話鼓勵　學生承諾發奮讀書：太溫暖了

誰在讀書生涯沒有試過成績未如理想，繼而遭師長和父母責罰？不過日本就有學生分享他於測驗時，因為完全沒有作答試卷，最後順理成章拿了「0雞蛋」，而老師不只沒有訓斥他，反而留下1句暖心話，讓他下定決心未來要發奮讀書，不再辜負對方。樓主老師溫暖的舉動引來網民激讚「好有愛的感覺」，並認為願意鼓勵而非只顧責備學生的老師，更能增加學生學習意願」。



日本有學生在測驗時因為完全沒有作答試題，最後拿了「0雞蛋」，老師不只沒有訓斥，反而留下1句暖心話，讓他下定決心未來將發奮讀書，不再辜負對方。（Twitter@oyrom_ks53）

該學生在Twitter發帖，感動稱「化學老師太溫暖，我哭了」。從他提供的圖片可見，他因為完全沒有作答試卷，導致全份總計35分的試卷只能拿到「0雞蛋」。可令人意外的是，他的老師並沒有因此責罰他，反而在分數旁邊貼心寫上「分數不太理想呢，如果有什麼不懂的地方，可以來問我，別放棄喔！」，令他很是感動繼而落淚。

老師窩心的1句話惹來網友羨慕和大讚，「好有愛的感覺」、「願意鼓勵和激勵學生的老師，真的很讓人喜歡」 、「這樣反而能增加學生學習意願」、「學生就像老師的鏡子，你對我好，我會努力做得更好」、「我要是這個學生，一定會努力念書」。

老師窩心1句話引來網友大讚，「好有愛的感覺」，認為願意鼓勵學生的老師更能增加學生學習意願。（《教束》劇照）

亦有人順勢勸勉樓主要用功讀書，別讓老師和父母失望，「比起感動，你還是趕快去學習吧」、「可別辜負老師心意」、「如果能在考試前學習1－2小時的時間，就能答對一半左右」。樓主及後透露，他因為暑假時已率先放棄化學這學科，才會導致是次出現不理想成績，但意外獲得老師鼓勵後，亦承諾將會發奮讀書，「我下次會努力的，對不起」。

（綜合）