尋有酒窩的妳！超大尋人廣告：每周六等妳　網民補腦劇情：慢慢等

酒窩女生注意，他可能在找妳！台灣有網民分享1則爆哄動尋人啟事，有人買下大樓外牆的大型廣告位，盼尋找7月7月在百貨公司遇到，陪朋友挑選婚戒、有酒窩的女生。帖文引來熱議，有網民笑言「腋窩也想加入」，更自行為劇情補腦：「結果小酒窩是與未來伴侶挑婚戒，癡情花錢男每周慢慢等」、「沒想到那天陪朋友挑婚戒的一百個人都有酒窩」。



台灣有網民發文分享觸目的尋人啟事，有人買下大樓外牆的大型廣告位，盼尋找7月7月在百貨公司遇到，陪朋友挑選婚戒、有酒窩的女生。（facebook群組「路上觀察學院」圖片）

樓主於facebook群組「路上觀察學院」發文貼出照片，可見到1幢大樓外牆頂樓位置掛着大型尋人啟事，上面印有3行字，「找7月7月在南西新光2F，陪朋友挑婚戒，有酒窩的妳，每周六15:00在看板下等妳」。登廣告的人相信當天在百貨公司遇到一見鍾情的酒窩女生，盼能與對方重逢，還癡情地每周六在同一位置等待她赴約。樓主笑言，「有酒窩的女生注意一下耶，就幫到這邊了」。

帖文引來熱議，有網民猜測內情是「結果小酒窩是與未來伴侶挑婚戒，癡情花錢男每周慢慢等」。（《餘生，請多指教》劇照）

帖文引來一眾網民爆笑表示，「我那天也在幫忙朋友挑婚戒，但是我的是腋窩」、「房間是豬窩可以嗎？」、「男孩子也可以有酒窩呀」、「結果是偽娘」、「需要有長睫毛嗎？」、「有結果的叫電影，沒有才是人生」、「其實是新娘想知道當天是哪個野女人陪自己老公挑婚戒的」、「最近颱風季約看板下很容易變冥婚」。

有網民指出，「這個人真的是很有錢，各位有酒窩的女生們不要錯過哦」、「為什麼當下不趕快要電話，現在要花更多錢買廣告了」，有人猜測尋人啟事實質為珠寶店的創意廣告，「珠寶店家廣告吧」、「這廣告文案做得不錯！」。