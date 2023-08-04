西貢鯨魚｜DSE生物科考鯨屍　被指貼中布氏鯨命運　網民稱好邪

早前於西貢海面出沒的一條布氏鯨不幸身亡，引起全城關注。近日有網民發現今年中學文憑試（DSE）生物科考卷其中一題問及鯨落，鯨屍沉下海底後在食物鏈中擔任的角色，網民驚呼考評局「貼中」布氏鯨的命運，如人工智能聊天機器人ChatGPT般強勁，「ChatDSE」、「考評局做埋黃大仙祠同天文台嗰份」。



近日有網民於社交平台上載今年中學文憑試（DSE）於5月5日開考的生物科卷一乙部必答題第8條，全題共8分。題目前半部分陳述「鯨死亡後，屍體會下沉至海底。屍體會支持一個稱為鯨落群落的獨特群落」，附圖顯示鯨屍下沉至海洋沒有光線的區域，要求考生回答「貯藏在鯨屍的能量的最終來源」、「解釋鯨屍對於在海洋底部的鯨落群落的重要性」、「以鯨屍的軟組織作為食物的生物，在物質循環中的角色」。

題目後半部分陳述，「一條中等體型的鯨，在骨骼內可能貯藏2000-3000kg的脂質」，要求考生引用在不同時段，在鯨骨骼上攝食的不同物種的豐度棒形圖，寫出生態演替的特徵。

由7月中游入西貢海面的一條鯨魚（年幼布氏鯨），7月31日早上被發現已死亡，屍體在牛尾海隨海浪飄浮，可見鯨身有破損，露出脂肪層。（盧翊銘攝）

考評局前歷史科評核發展部經理楊穎宇留意到相關考卷，昨晚（3日）於facebook發文表示，「西貢布氏鯨事件，原來早有預兆，勁過黃大仙的考評局」，今年DSE問及鯨屍，「換言之，布氏鯨注定命喪香江」，又說「記住：以後有咩事，先問DSE」。

有網民留言附和說，「嘩，邪到！」、「難道DSE是未卜先知？」，不過也有網民表示生物科其實是有機會出此試題，「鯨落不嬲有機會出？」。有網民慨嘆，港人內心一早已預知布氏鯨命運，「呢件事，就好似一年前MIRROR演唱會咁：大家都明知道會出事，但係又冇人去阻止，結果要大家眼睜睜睇住佢出事」。