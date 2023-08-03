新發現6600萬年前古代巨鯨「祕魯鯨」體重可達340公噸成世界之最

新研究指出，在祕魯發現的一頭已滅絕的古代鯨魚，重量可能是現今地球上最大哺乳類動物─藍鯨的2至3倍，是已知地球上最重的動物。



CNN報導，現已滅絕的「祕魯鯨」重量約在85公噸至340公噸之間，這頭古代巨鯨的重量可能與藍鯨的體重相當或更重，藍鯨的最大重量約是149.6公噸。根據找到的祕魯鯨化石，包括13塊連續的椎骨、4塊肋骨與1塊髖骨，組合長約17至20公尺，比長25公尺的藍鯨還要短，但骨骼質量仍可能超越所有已知的哺乳動物與海洋脊椎動物。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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研究於1日在《自然》期刊刊登，第一作者、義大利比薩大學地球科學系古生物學副教授畢昂努奇（Giovanni Bianucci），表示，祕魯鯨的重量相當於2頭藍鯨、3隻阿根廷龍、超過30隻非洲象，或是5000個人。

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有趣的是，祕魯鯨的游泳的方式並非與一般鯨魚相同，研究判斷牠是以左右擺動、鰻魚一般的方式左右波浪狀向前移動，而且因為體重相當重，可能游得很慢。

畢昂努奇表示，祕魯鯨的骨頭極其縝密，這種骨骼增厚的現象被稱為厚骨硬化症，是海牛類共有的現象，在當今現存的任何鯨目動物中都沒有發現。他說，祕魯鯨的重量與大小可能是為了適應淺水與波動詎料的沿海水域所演化而來，特別重的骨骼有助穩定。

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這項研究是眾多人員共同密集研究得到的結果，估計祕魯鯨存在於6600萬年前。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】