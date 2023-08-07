暖心事！再婚媽租婚紗　子女弄濕店主心愛刊物　1行為盡顯好家教

教育子女正確價值觀就是從小做起！有婚紗店店主近日於facebook專頁發文分享暖心故事，稱早前有名單親媽媽再婚，帶同一對年幼龍鳳胎姐弟前來欲租借婚紗，其間弟弟不小心倒瀉飲料，弄濕她喜愛的藝人黃子華的一本場刊，姐弟已即時道歉。沒料到，後來媽媽再前來拿婚紗時，姐弟竟送上同款場刊，再道歉稱用零用錢在網上購得二手場刊，並送上生果，盼得到店主原諒，令她非常欣賞這對有家教的姐弟和懂得教育子女的媽媽。



有婚紗店店主近日於facebook專頁發文分享暖心故事，盛讚1位來租婚紗的再婚媽媽有好家教。（示意圖／GettyImages）

婚紗店「慧子婚紗 Mrs. Tse Bridal」店主近日於facebook專頁發文講述事件，指早前1名單親媽媽計劃再婚，經社工介紹下到其店舖接受義租婚妙，媽媽帶着一對大約讀小學五、六年級的龍鳳胎姐弟前來，當她幫媽媽試身時，姐弟就拿起擺放在店內的刊物觀看。因店主很喜歡黃子華，所以在店內擺放了很多黃子華的舞台劇場刊及海報等物品。

店主指出，當時店內突然傳出「呀！」一聲尖叫，原來是弟弟不小心倒瀉飲料，弄濕黃子華主演舞台劇《最後禮物》的場刊，姐弟即時補救，欲用紙巾抹乾，卻「越捽越爛」，姐姐於是帶着弟弟向店主道歉。店主表示，雖然姐弟是小朋友，勇於認錯是好事，「但係內心點都會有啲唔開心」。

店主指出，弟弟用零用錢於網上購入二手同款場刊送給她道歉。（facebook專頁「慧子婚紗 Mrs. Tse Bridal」圖片）

店主表示，日前該名媽媽再度帶同姐弟前來拿婚紗，弟弟向她遞上了1個膠袋，裏面用文件夾裝着1本完好的《最後禮物》場刊，「佢哋表示驚整巢整濕，所以咁樣放」。弟弟向店主道歉，「Maggie姐姐，對唔住」，稱弄濕場刊後被他抹爛了，認為店主一定很傷心，於是到用零用錢到拍賣購入1本，，並用媽媽和姐姐陪同去交收，又強調真的用自己零用錢購買。「希望妳唔好唔開心，同埋真係好對唔住，妳為咗媽咪同叔叔婚禮出心出力，但我就唔小心整到妳本場刊，請妳原諒我」，說完就向她鞠躬道歉。

姐姐也接着道歉，並送上生果，「呢啲生果係我哋鄉下自己種嘅，冇農藥，可以放心食，小小心意，對唔住（合十鞠躬）多謝妳幫我媽咪同叔叔」。

帖文引來網民大讚，「小朋友做錯事好正常好平常，但最重要係勇於承擔勇於道歉，仲會嘗試補救，母親亦教得好好」。（《孩子們很有趣》劇照）

媽媽亦道歉稱不好意思再義租，欲分期繳付租借婚紗的錢。店主十分欣賞這家人的家教，拒絕讓媽媽付款，提出「覺得唔好意思就帶埋佢哋一齊做義工啦」，姐弟「當堂放心晒」，不約而同說「好！」。

帖文引來網民大讚，「生仔有考牌嘅媽媽」、「小朋友做錯事好正常好平常，但最重要係勇於承擔勇於道歉，仲會嘗試補救，母親亦教得好好」、「媽媽教得2個小朋友好好，依本後來的場刊更珍貴」、「本場刊有洋蔥」、「有教養嘅小朋友，祝佢哋新生活幸福」、「呢啲咪叫有家教囉！從文字間都感受到呢一家人嘅真誠」。