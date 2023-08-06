元朗阿叔1分鐘偷20罐午餐肉！一度折返再擸　店主急報警：好狼死

警方資料顯示，今年首4個月盜竊案件達7,167宗，其中店舖盜竊共錄得2,498宗，與去年同期的1,915宗增加583宗，大升近30%。有元朗雜貨店公開閉路電視片段，顯示1名戴口罩大叔於店內公然偷午餐肉，他離開時發現店員正在收銀，更即時折返再偷，僅花1分鐘便擸走20罐。店主斥大叔行為「好狼死」，事後已報警處理，又指對方似乎對店舖情況熟悉，估計早前曾經「踩線」。



有元朗雜貨店公開閉路電視片段，顯示1名戴口罩大叔於店內公然偷午餐肉，他離開時發現店員正在收銀，更即時折返再偷，僅花1分鐘便擸走20罐。（fb「元朗搵食男女」影片截圖）

「我真係激死！請問大家呢個人係咪元朗慣偷？」該名元朗雜貨店東主於facebook群組公開天眼影片，指1名中年男子趁店員忙於收銀，在店內公然偷竊。影片顯示事發日期為上周六（5日）早上9時35分左右，身穿綠色上衣、戴有口罩的大叔於雜貨店內的罐頭貨架附近徘徊，其間打開隨身背囊拉鏈，一連將多罐午餐肉放進袋內，不到20秒已擸走多個罐頭，若無其事打算離開。

不過大叔走了2、3步，疑留意到店員正在忙碌，遂急急折返，再次偷走多罐午餐肉，直至放滿背囊才心滿意足離開現場，整個偷竊過程不足1分鐘。雜貨店店主事後翻查閉路電視揭發事件，表示大叔至少偷去20罐午餐肉，「佢偷完第一次，聽到收銀嗰邊又有人畀緊錢，知道我員工應該唔得閒行開，跟住又再塞多幾罐，佢真係偷咗我一箱有多」。

直擊大叔偷竊過程：

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事主表示發現事件後已即時報警，直斥大叔「好狼死，我見佢都幾十歲人，唔知如果佢仔女見到會點諗」，又質疑對方非常熟悉店舖運作情況，「我估佢唔係第一次去我鋪頭，因為佢好清楚我哋早上唔係咁多人返工，真係好想捉到呢個人」。

店方直言事態嚴重，不會輕易罷休，「呢個人真係唔好被我喺元朗撞到，其實一年之內我都捉到唔少來我舖頭偷嘢嘅人，有啲真係喺條街被我見到，之前都係返來畀錢、講對唔住我就算，但呢個人我一定唔會就咁算，要佢為自己行為負上責任」。

事主表示發現事件後已即時報警，直斥大叔「好狼死」，又質疑對方非常熟悉店舖運作情況。（fb「元朗搵食男女」影片截圖）

不少街坊看過閉路電視影片也嘩然，指男子偷竊行為明目張膽，「好博下，好似自己屋企咁」、「佢偷完諗下唔夠又返偷，當自己屋企拎嘢咁」、「睇佢年紀都唔細，都仲做呢種事」。亦有人指男子偷竊手法純熟，質疑他早有前科，「慣犯，睇佢偷得幾淡定，再返嚟偷機會都大，希望你捉到佢啦」、「做得賊個賊心永遠係不知足，偷完一次、二次多沒事，那個賊當然把它當成自家的東西」。