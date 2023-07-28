大埔有扒手？港女疑遭男子尾隨拉袋欲偷銀包　細節曝光悔無做1事

出外要保持警惕，小心財物。近日有女生在大埔遇到疑似小偷作案未遂，當時她走在街上，突然感到手袋有被拉扯的感覺，於是即時擰轉身，竟「見到個男人企係我正後面」。她認為對方是「扒手」想偷她錢包，便大叫起來，男人迅速離去。事後她十分後悔讓男子逃去，及未能拍下男子樣貌提醒同區居民，並表示「超唔忿氣，畀呢啲人走咗」。



近日有女生在大埔遇到疑似小偷作案未遂，故在網上撰文提醒居民小心。（資料圖片）

該名網民在Facebook群組「大埔 TAI PO」發文講述遇上疑似小偷的經歷，日前早上8點45分左右，她於大埔昌運中心對開步行往巴士站，當時爭她正背着個「有拉鍊細側袋仔」，突然感覺側孭袋有被拉扯的感覺，即時轉身向後望，發現1個年約35至40歲、穿白色上衣及牛仔褲、戴白色口罩的男子站在她正後面。她意識到對方想「扒銀包」，於是即時大叫，男子邊走開邊與她對望，樓主則一直「啤」住他。

樓主對於未能拍下對方照片感到非常後悔，「我應該影佢相，或者跟住佢再大聲叫，等全部人都知道佢係扒手」。一段時間過後，男子重回商場附近，不過因為樓主正等候巴士，與之相距甚遠，亦未能拍下照片。

她在帖文中詳述了男子衣着打扮，「非常短嘅黑頭髮，面型圓，頭圓，高167-169左右，中等偏肥胖身材、粗眉毛、黃皮膚、額頭闊」，她又提醒附近居民提高警覺，「大家小心。佢應該喺嗰度附近搵緊食」。

樓主在帖文中詳述了男子衣着打扮，提醒附近居民提高警覺。（示意圖，資料圖片）

帖文引起網民關注，當中不乏大埔居民，有居民就表示「我尋日係大元都係畀人扯我背囊，佢開咗小小拉鍊，好彩我feel到即刻擰轉身，嗰下我呆咗，都好後悔無影佢相」，有人就稱讚樓主，「你擺上嚟提醒大家，已經好好，大埔真係多咗扒手，大家要提高警覺」。

另外，有網民分享自身經歷提醒樓主，稱早年在地鐵站曾被人拉開背囊，他及時轉身，就見到身後1名男子在他擰轉面後即時走開，他打算將背囊拉好時見到袋中多了1隻來路不明的手錶，因擔心「唔知係咪贓物，費事惹麻煩」，便用紙巾將手錶包好，當作失物交給地鐵職員，「如果大家不幸遇到畀人扯背囊/手袋，除咗檢查自己有無失竊之外，仲要睇吓有無多咗唔屬於自己嘅物品」。