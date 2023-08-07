兔公仔遺路邊　好心屯門友代尋主人　街坊意外拾回助男童失而復得

電影系列《反斗奇兵》中，玩具們經歷一次又一次的冒險，最後也能返回小主人身旁，現實中竟然也有類似事件！有屯門街坊早前發文，指在市中心發現1個兔公仔疑被遺留在路邊，特意發文代尋主人，1名港媽看到後即認出是兒子的公仔，即時到現場尋找，惟發現已被取走。沒想到有街坊晚上竟在同區相距約15分鐘路程的另一屋苑發現兔公仔，讓港媽及兒子幸運地失而復得。帖文獲不少街坊網民讚好，大讚事件充滿人情味，亦有人笑言事件猶如電影情節，估計兔公仔曾在屯門「歷險」一番。



有屯門街坊早前發文，指在市中心發現1個兔公仔疑被遺留在路邊，特意發文代尋主人。（fb「真.屯門友」圖片）

「有冇小朋友喺中央廣場附近留低咗隻兔仔？」有屯門街坊日前於facebook群組發文，指在市中心一商場外發現1隻兔公仔，相信為小朋友意外遺下，於是代為發文尋主人，「見佢喺路中心，似係啱啱跌咗喺度，而家扶咗佢埋路邊坐，佢喊住等你接返佢」。從樓主上載的相片可見，兔公仔被放於路邊石壆上，靠着草叢「坐着」，旁邊則為行人路，相信行經途人不難發現。

帖文發出不久，有港媽即留言表示公仔為兒子所有，同時感謝街坊提供兔公仔下落，稱「而家飛車去拎」。可是當港媽趕至現場，卻發現兔公仔已不知所蹤，尋找一輪也不見，「去到已經唔見咗啦，連垃圾桶都照埋啦，咁殘都被人拎走」。

正當港媽以為要失望而回時，有街坊竟貼出相片，稱在相距市中心約15分鐘步行路程的悅湖山莊附近找到兔公仔，「我返屋企經過見到有嚿嘢，但又唔知點解我又會走去望下係咩嚟，發現竟然係兔兔！佢仲要俾人遺棄喺黑媽媽嘅牆邊，如果我唔係咁啱睇到個post都唔會執」。

港媽其後再次貼出相片，稱已為兒子取回公仔，讓他能幸運地失而復得，又感謝一眾曾提供協助的街坊，「多謝各位，兔仔安全返咗屋企啦，今次真係超好彩」。

港媽其後再次貼出相片，稱已為兒子取回公仔，讓他能幸運地失而復得。（fb「真.屯門友」圖片）

不少網民也替港媽及兒子找回兔公仔感高興，「好緊要㗎，我女有隻一樣，0歲攬到而家7歲，如果唔見咗，肯定傷心死，恭喜樓主仔仔失而復得」、「咁都俾你揾到兔兔，仔仔一定好開心」。亦有人笑言公仔或與電影《反斗奇兵》中的玩具一樣，在屯門經歷了一場歷險，最終也順利返回主人身邊，「佢可能想行返屋企，但太黑認唔到路」、「可能佢離家出走蕩失路，坐低休息下」、「叫佢攬實啲，唔好再俾公仔走甩喇」。