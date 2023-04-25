多圖│酒店房務員巧心思　客人毛公仔擺姿勢笑死人　行內人爆內情

不少人去旅行，除了一般衣物及個人物品，亦會帶同毛公仔同行，早前連登討論區就有網民轉載台灣的facebook群組帖文，只見許多人留言分享，稱過去住酒店時曾遇過搞怪房務員，回到房間時見到毛公仔以搞笑又可愛的姿勢「迎接」，不禁大讚職員的小巧思和創意。



帖文引來過去曾在酒店工作的網民分享，指「之前在房務部實習，有時候整理續住客房間時也會這樣做」，表示起初只是部分員工自發的創意，演變至今已成為整理房間的其中1種服務；但部分網民則開玩笑稱「後來發現…房務人員今天跟本沒進去整理時」，搞笑窩心的故事頓時變成恐怖電影。



不少網民非常欣賞酒店房務員的小心思，經常在打掃房間，還為房客的毛公仔擺好各種姿勢。（連登討論區圖片）

連登討論區網民早前以「酒店room service職員係咪特別鍾意玩客人帶去嘅毛公仔？」為題發文，先分享了多張毛公仔以各種搞怪姿勢躺在床上的照片，而帖中多張照片均來自facebook一個與住宿相關的群組，該群組於去年8月有則帖文惹起熱烈討論，大批網民分享自己在不同地方入住酒店的趣事，大讚房務員不但盡責地清潔好房間，假如看到客人留在房間內的毛公仔，更會悉心為其打扮，甚至擺好搞怪的姿勢，務求客人回到房間時都能會心一笑。

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從相中可見，除了替毛公仔蓋好棉被外，部分房務員更會利用髮箍和眼鏡等道具，幫各種動物造型的毛巾裝飾，甚至離開房間前，為正在「休息」的毛公仔留下一盞燈，場面非常搞怪，而房客每天回到酒店，更是滿心期待房務員的小創意。

許多網民紛紛留言，表示非常欣賞酒店職員的心思，「房務真的很童心，感覺很可愛，小孩也開心」、「回房間快笑死，髮箍跟墨鏡都被拿去當配件」、「每次看到這個，都覺得工作人員很幽默」、「我剛剛出門，回飯店時，我的鴨子在看風景，服務生也對他動了手腳」、「之前遠洋郵輪旅行，我姐眼鏡忘記帶身上，回到船艙房間也發現被動手腳，笑死」、「有一次把兔兔留在房裡，回來發現房務幫他蓋好被子」。

酒店房務員的小創意：