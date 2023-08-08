2女拍門稱「教會探訪」　住戶驚：不認識　網民列疑點：小心踩線

遇到陌生人上門，每個人都有不同應對方式。日前，有女子就遇到2名年齡10多至20多歲陌生女子拍門，對方自稱是教會探訪，但就連事主姓氏也不知道。事主要求她們離開，又向管理處追問為何不經住戶同意就允許來訪者上門，事後她又在網上發文提醒街坊小心「有心人」借故行騙。



事主在長沙灣區居民群組發文，表示有2名陌生女子拍門自稱是「教會探訪」，但事主並不認識她們。（資料圖片）

有女網民在Facebook長沙灣區居民群組發文，提醒街坊小心陌生人上門。她居住在有保安員的單棟大廈，日前她留在家中時，有2名分別年齡10多歲及20多歲年輕女子拍門，稱是「教會話嚟探訪我」。不過，事主並不認識她們，於是便問她們是怎麼進入大廈內，「佢話係樓下嘅同事畀佢入嚟上咗我單位」。

事主謹慎應對，請對方離開後，便向管理處職員了解情況。她表示，明明她不認識那2名女子，而她們也不知道她姓什麼，不解地問「點解佢話搵單位就可以上嚟」。事後她發文解釋「其實都唔關係咪教會事，有心人可以有好多角色」，又表示發文是為了提醒街坊，「如果有人有不軌企圖嘅話，咁就入到大廈，其實對大家都有危險」。

有網民指出如果真的是教會探訪，一般會事先預約，不會直接上門。（《一念無明》劇照）

帖文引起網民熱議，有人指出如果教會探訪，不會自行上門，而是事先預約，「如果是教會探訪，一定會先打電話來預約，唔會無端端衝上來的」，亦有人懷疑樓主遇到的2名女子是假借教會之名，欲行不軌，又提醒樓主不要開門或隨意收下宣傳物品，「似係探路，唔係探訪」、「我住第二區時，見過是煤氣（有制服冇證）或推銷的，你一開門就推你入屋關門打劫」、「最好門都不要開，待他們走後小心檢查有冇被畫符號。其他如推銷、派發免費品、煤氣等都要小心，他區早有類似劫案」。