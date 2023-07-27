嫌隔籬屋太嘈　大叔持木棍上門理論變撩交打　鄰居揮拳直中阿叔面

好鄰難尋！近日網上流傳一段影片，馬來西亞1名大叔疑因受不了印裔鄰居家的噪音，所以持木棍上門理論，最終演變成打鬥事件。大叔先用木棍不斷擊打對方鐵閘，鄰居被惹怒後，衝出家門與他扭打在一起。最後兩人報警處理，當地警方已展開調查。



馬來西亞1名大叔受不了印裔鄰居家的噪音，持木棍上門理論後變成打鬥事件。（FB影片截圖）

綜合外媒報道，日前馬來西亞柔佛州新山市1名華裔大叔嫌印裔鄰居家中嘈吵，於是手執木棍上門責罵。從網上流傳長約1分13秒的影片可見，大叔掄起木棍不斷擊打鄰居鐵閘，又丟其家門前的鞋架，鞋架倒地，多雙鞋子散落地上。印裔鄰居鐵閘緊閉，但家門大開，雙方隔着鐵閘指罵，有居民上前勸阻。

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大叔將木棍伸到鐵閘內猛撞對方的門，引起屋內1名印裔鄰居不滿回罵，大叔之後透過閘縫用木棍捅向對方。印裔男子被惹怒欲打開閘門衝出，屋內1名女子從背後拉着他，勸其冷靜，但男子仍奮力衝出家門。

鄰居本欲用地上鞋架丟向大叔，但被勸阻的居民奪去，於是赤手空拳上前與大叔纏鬥一起。兩人揮拳痛擊對方，但印裔鄰居年輕力壯，最終大叔臉部中拳，影片至此結束。據了解，雙方均於當天報案，警方已向涉案人士及目擊者收集口供助查。

（綜合）