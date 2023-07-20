試鎖佬？土瓜灣街坊指兩男疑企圖爆竊　門前鬼祟片曝光：全幢試晒

幫大廈「試鎖」？日前有居於土瓜灣街坊分享1條長約31秒的閉路電視片段，顯示有一高一矮黑衣男子在樓下鄰居的門前鬼鬼祟祟，「此兩人喺我哋唐樓不停試探門鎖」，其中一人疑似「睇水」，另一人則在大門前有所動作，停留30秒後離去。

許多網民懷疑兩男企圖爆竊，樓主透露兩人已經「全幢（樓）試晒」，每日回家都心慌慌，遂決定公開片段呼籲街坊注意。許多網民提醒樓主報警，「元州邨都有咁樣嘅情況」，又建議在大廈樓梯口當眼位置貼出兩人樣貌以起警示作用，樓主表示已經報警，但未有結果，現階段只能自行加強防盜。



土瓜灣街坊分享閉路電視短片，顯示兩名男子在某住所單位門前鬼鬼祟祟，一人疑「睇水」，另一人則在門前有所動作。（「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」fb影片截圖）

樓主在facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」上傳影片，透露她是馬頭圍道街坊，日前樓下鄰居發現上周二 （11日）凌晨，有兩名黑衣男子在家門前舉止怪異。樓主上傳鄰居分享的影片，寫道：「留意，此兩人喺我哋唐樓不停試探門鎖！土瓜灣紅磡區注意！」

片段相信由大門的閉路電視拍攝，其中一名較矮男子頂住樓梯防煙門左右張望，時而看向樓梯位置，疑在「睇水」。靠近鏡頭較高的男子則低頭在門口有所動作，弄完一輪後退一步打量大門，約30秒後離開。

樓主補充指，兩名黑衣男並非首次現身大廈內，「已經好幾次見到呢兩個人」，形容兩男「聽聞係操純正普通話」。雖然片段屬於鄰居，但翻查後發現「佢全幢（樓）試晒」，「呢個片段係我樓下啲鄰居嘅，我屋企有閘，棟大廈前後門都有鎖」。她苦言「我日日返屋企都人心惶惶」，所以決定公開片段，提醒附近居民多加注意住處有否異樣。

許多區內街坊觀察兩男怪異行為後，推斷疑為企圖爆竊，批評舉動太過明目張膽、非常離譜，「裝咗Cam都照搞，咁如果唔裝Cam呢？」，又指為保自身利益，住戶的確應在門囗位置安裝閉路電視。影片令附近居民感到不安，更有留言提到元州邨最近都有類似情況出現。亦有不少人恥笑兩名黑衣男的舉動被拍下，已被「點相」，嘲笑兩人是「笨賊」、「口罩都唔帶個……有恃無恐」、「果然賊眉賊眼」。

有留言提醒稱兩男如此猖獗，住戶應在大廈樓梯口當眼位置貼出他們的照片，「啲賊永遠都係取易不取難，知道俾人貼哂大頭相，自然會走人轉目標」，又勸住戶及早報警。樓主回應指已經報警，但目前未有結果，只好加強防盜。

（facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」）