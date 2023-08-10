恐怖車禍！時速170km私家車失控撞欄變廢鐵　2歲童拋車外與父慘死

馬來西亞發生嚴重車禍！年輕修車廠東主駕駛其靈鹿（Perodua Kancil）私家車，載着一家四口前往馬六甲，在公路上以時速170公里極速前進，期間私家車突然爆胎，失控猛撞向路中間的防護欄，再與後面駛至的私家車相撞。由於撞擊力太大，私家車斷開兩截頓成廢鐵，而司機的2歲兒子亦被拋出車外，與司機同告死亡，同車的妻子及女兒則重傷送院。有駛經車輛的行車紀錄儀拍下意外發生時的恐怖畫面，有關影片在網上瘋傳。



事發時撞擊力相當猛烈，靈鹿私家車的車窗玻璃全部碎裂，車身更撞至斷開成兩截，彷如廢鐵。司機當場死亡，而2歲兒子則被拋出車外同告不治。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於馬來西亞的南北大道南下方向的行車道，死者為30歲司機及其2歲兒子，車上另載有27歲妻子及5歲女兒，一家四口從加影前往馬六甲。

事發時司機駕駛一部靈鹿私家車，該車裝有渦輪引擎（Turbo Engine），並以時速170公里在南北大道上馳騁。從其他車輛的行車紀錄儀的影片可見，死者的私家車車速不斷增加，遠遠拋離後面的車輛，其後私家車突然爆軚，向左飄移之後，失控衝向右邊，直撞向右邊防護欄，而尾隨的私家車閃避不及，猛撞向死者的私家車車尾。

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由於撞擊力相當猛烈，靈鹿私家車的車窗玻璃全部碎裂，車身更被撞至斷開成兩截，彷如廢鐵，司機當場死亡，而2歲兒子則被拋出車外同告不治。司機的妻子被拋至私家車底，目前仍在醫院接受治療；其5歲女兒同受重傷，須送往深切治療部救治。

至於被波及的私家車司機及乘客則只受輕傷，同獲送院治理。據悉死者在雪州加影經營一間修車廠，而警方現正循危險駕駛導致他人死亡方向調查此次車禍。