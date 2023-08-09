18歲女盲腸炎需代簽手術同意書！家人懶理　父斥嘥錢做手術拒簽署

為人父母，真的能忍心放任孩子獨自面對手術過程嗎？台灣有女生18歲時患上闌尾炎（盲腸炎），需要做手術治療，卻因未達法定年齡自行簽署手術同意書，需由代理人簽名，可惜致電父母，甚至姊姊都沒人到場替她代簽，父親更以「我不會弄啊」和「就肚子痛而已，開刀很浪費錢」為由拒絕簽署，使她大感絕望。加上爸爸曾向她和姊姊表示，她們未來婚嫁他需要拿到多少禮金和金飾等等，令她質疑自身「到底是怎樣的存在？」，更認為在爸媽眼中她就是個賠錢貨。帖文引來網民熱議。



有台女因未到法定年齡，無法自行簽署手術同意書，惜致電父母姊姊皆無人接聽或理睬，父親更以「我不會弄」為由拒絕到場簽署使她大感絕望，質疑她對父母而言就只是賠錢貨。（GettyImages／示意圖）

該女生在Dcard以「我差點過世，而家人不願意幫我」為題發帖，指她去年患上闌尾炎，醫生告知需要開刀治療，礙於她只年滿18歲，對方誤以為她已有能力自行簽署手術同意書，後來知悉需由法定代理人簽署，令原本同意書不能使用，更被催促找家屬幫忙。

樓主母親當時在開會，要求她晚點打過去；姊姊在睡覺且將手機調至靜音；休假父親則在家看電視，被問及「能不能幫我簽手術同意書，我得了闌尾炎需要開刀」，他卻冷漠稱「我要怎麼簽，我不會弄啊，我們家的傳真機我不會弄啊」。最後樓主無法開刀，醫生只好讓她服用止痛藥和抗生素，再讓她請老師幫忙。完成手術當下，樓主坐在手術房外的椅子痛哭「無助感把我淹沒」，因為最親愛且應是後盾的家人只說「我不會啊」，便將其健康和性命拋諸腦後。

樓主完成手術後痛哭，因為應是後盾的家人只說「我不會」，便將其健康和性命拋諸腦後。（GettyImages／示意圖）

樓主指，因為在晚上求診，醫生安排翌日下午做手術，她當下已立刻在家庭群組交代事件，可是沒獲任何人回覆。她後來才被姊姊告知，她要做手術當天早上，父親居然和姊姊說「不需要開這個刀，就肚子痛而已，開刀很浪費錢」，而且父親平日最愛要求她和姊姊長大後要賺錢養他，還說將來嫁人的禮金要拿幾百萬、多少金飾、土地，感覺就像是他和母親的投資，「會賠就拋售，會賺就待價而沽」。

樓主無奈稱，一直以為生育小孩是因為愛，「但我發現我錯了，我在他們眼裏只是一個會賠的投資，所以過世了也沒關係」。她最後雖然康復，卻對此事耿耿於懷，不知要拿怎樣的心情和態度面對父母，「我對他們而言，到底是怎樣的存在？還是是我要求太多了？」，對種種感到絕望。

樓主被姊姊告知，父親對她說「不需要開這個刀，就肚子痛而已，開刀很浪費錢」。（《叔·叔》劇照）

大多數網民都對樓主父親事不關己態度感到寒心，認為互相照顧彼此才算家人，「我出車禍打給我爸，他也是在睡覺但是馬上趕來，我們感情非常差，但是出事的時候還是願意趕來」；不過亦不是每人都有疼愛自己的父母和家人，「我出車禍差點死掉，家裏沒有一個人來看我，大腦開刀還是自己一個人」，故有留言安慰他和樓主，甚至其他有類似經歷的人，血緣並不代表什麼，「套句張曼娟說的話『人與人之間講的是緣分，血緣關係也是』」。

另有人勸勉樓主需要堅強，父母的冷漠並非她的錯，「世界上不是所有生孩子的人都有資格當父母」、「開始獨立，減少接觸原生家庭，保持距離感」、「希望妳不會因此懷疑自己是否值得被愛，也不要失去愛人的勇氣，會遇到把你放在心上的朋友和未來家人的」；亦有人難忍怒氣稱「等他躺病床上就知道你該怎麼做了吧」。

（Dcard）