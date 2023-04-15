生仔｜內地二胎媽發現又生男孩　即時崩潰大哭：又生了個賠錢貨！

不論男女，孩子都是上天恩賜。不過，內地有名母親在生產完、得知孩子性別後就即時哇哇大哭。該名武漢女子本就育有1子，一直希望生個女兒，日前生下二胎後，崩潰發現又是男生，即時悲從中來、淚流滿面，直言男孩子是「賠錢貨」，更揚言以後不生了，趣怪畫面令網民爆笑，



武漢1名媽媽本就育有1子，一直希望生個女兒。日前生下二胎發現又是男生，即時崩潰大哭。（「武漢仁愛喜得母嬰護理」小紅書截圖）

「武漢仁愛喜得母嬰護理」日前於小紅書分享產婦趣事影片，影片中1名媽媽在院中歷盡辛酸生下二胎，聽到嬰兒哭聲後，掙扎着伸頭查看，得知是男孩後即時頹然倒回枕上，「真的是個兒子啊」，然後開始嚎啕大哭。

護士亦忍俊不禁，上前安慰她「辛苦了」，但這名媽媽充耳不聞，哭喊着稱「我再也不生孩子了」、「我想要個姑娘」。有護士表示「下一胎再生個姑娘咯」，媽媽聽了後哭得更厲害，直言「又生了個賠錢貨，兒子太費錢了！」，隨後又刻意露出嫌棄表情與剛出生的兒子拍照，還拒絕親親他。

影片曝光後，不少網民表示爆笑，同時有很多人同意她的觀點，「兒子你不給他準備房子哪個小姑娘理你啊」、「還是女娃好，沒房子照樣能結婚啊」。不過，也有人不贊同，「窮養兒富養女，女兒從小就花的比男孩多」、「別以為生兒子罵賠錢貨就高級了，性別歧視不分男女」、「男女都要好好養，什麽叫做兒子就是賠錢貨」。

（小紅書）