家人嫌女友學歷低離過婚　工程師男問點算　網紅律師：你不配她！

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位朋友，我知道你應該是誠心來發問的，所以我也真心沒有要調侃你的意思，以下如果有任何文字讓你不舒服，那就當作這篇故事不是在寫你就好。但，我一定會給你不只一點，而是10點意見。

1.當你與她的相處，可以讓你輕鬆自在，那是愛情。

2.當她會在你面前有些可笑的舉動，不在乎你的看法，那是愛你。

3.當她喜歡動物，特別是貓與狗，那是有同情心的人。

4.當她會主動為大家注意到電梯開門與關門，而且最後一個出門，那是體貼的女孩。

5.當她的善良與生俱來，而不是為了某些目的，那是神可以給人類最好的禮物。

6.當她很在乎你，那叫做你非常幸運。

台男工程師指家人嫌棄女友學歷低及離婚背景，兩人只好鬼祟拍拖。（《金秘書為何那樣》劇照）

7.當她會照顧你，那是你三生三世祖上積德。

8.當她有一份穩定的工作，那叫做她可以自立，不需要仰賴任何男人，也不會希罕你那個高科技的高薪工作。

9.當她下班後還持續進修，不是為了配得上你，那叫做上進心、認真對待自己。

10.當她做到這一切，你竟然為了家人的意見，而有任何遲疑，那叫做媽寶。

這位朋友，在你有限的交友記錄裡，她離過婚、她高中畢業，比不上你的前兩任女友，所以當你的家人反對你們交往，你就開始猶豫。可是，容我請問你，維持婚姻生活的最重要因素，究竟是離婚、高中畢業，還是她愛你、體貼、有同情心、體貼、善良、在乎你、照顧你、有一份穩定的工作、有上進心？離婚？台灣一年有五萬多對夫妻離婚。高中畢業？你們平常對話是用英文、哲學、法律？還是微積分跟三角函數？

要經營一段婚姻，外在條件確實重要，但那只是基本條件而已。就你而言，最困難的議題在於尊重。你明知道你的女友各方面條件都非常好，但從你來信的開頭，就顯示出你與家人濃厚的優越感。

呂秋遠認為男方不配女生的好，勸他儘早放生。（《金秘書為何那樣》劇照）

「在半導體公司當工程師」VS「離婚」「高中畢業」

所以呢？沒結過婚很了不起嗎？傻孩子，每個人至少都要結婚一次，才能體會單身的可貴啊！高中畢業，那代表她很早就出社會，可以在人情世故、社會經驗上，彌補你這個書呆子的不足啊！

我嚴重的懷疑，你真的跟她結婚以後，她在你家會有好日子過。說真的，你是不是在想，她高攀你這個高薪、有未來的工程師？你家人是不是在想，高中學歷憑什麼配得上我兒子、離過婚的女人，就是二手的，憑什麼跟我家兒子結婚？不是這樣？那你為什麼要跟她低調交往？是你見不得人、還是她見不得光？

猶豫，就不是愛情了。所以，這位朋友，我勸你放生她，朱儷雅還有大好的青春要過，畢竟她並沒有要找長期飯票的意思，而你也不是翁文方（編按：Netflix 華語職人劇《人選之人 - 造浪者》中的角色朱儷雅與翁文方是一對女女情侶）。當這感覺，已經不對，你其實都了解。一頁頁，不忍翻閱的情節，她好累。她默默，為你掉過幾次淚，多憔悴。

而你心碎她受罪，她的美，你不配。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）