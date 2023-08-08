天眼直擊｜男子黃大仙夾公仔店偷模型　店方：3天內不歸還將報警

又有店舖盜竊案件！黃大仙1間夾公仔店公開閉路電視影片，顯示1名戴鴨嘴帽的男子趁無職員看舖時進店，在店內一角翻找環保袋，僅花1分半鐘便偷走一共4盒模型。店方貼出事發影片，指片中男子除了於該店偷竊，亦有於同商場的其他店舖落手，又要求男子於3日內歸還所有物品，否則將報警處理。



黃大仙1間夾公仔店公開閉路電視影片，顯示1名戴鴨嘴帽的男子趁無職員看舖時進店，僅花1分半鐘便偷走一共4盒模型。（fb「黃大仙區友」圖片）

遇竊的夾公仔店位於黃大仙中心南館，店方周一（7日）發文，指當日早上9時34分至44分期間，1名男子趁無職員看舖，進店翻找紙箱，偷走一共4盒模型。

店方公開閉路電視影片，可見1名頭戴鴨嘴帽、身穿花恤衫及牛仔長褲的男子，事發時在店內職員當值的位置，翻找放置於夾公仔機旁邊的紙箱和環保袋。男子打開環保袋查看，並無理會袋上的毛公仔，反而取出內裏的紙盒模型，研究一會後雙手各持1盒離開。

另一片段可見，男子左手挽有1個白色紙袋，再在環保袋內熟練地取走兩盒模型，然後施施然離去，當時袋內仍有數盒模型。店方發現事件後，設下限期要求男子於3日內歸還所有物品，否則將報警處理。帖文又指，涉事男子除了於該店偷取模型，亦有於同商場的其他商店偷竊，呼籲認識男子的人可與店方聯絡。

店方指，涉事男子除了於該店偷取模型，亦有於同商場的其他商店偷竊，呼籲認識男子的人可與店方聯絡。（fb「黃大仙區友」圖片）

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不少網民看過片段也感嘩然，質疑男子明目張膽進店偷竊，認為店方應直接報警，「係有選擇性地攞，好自然，唔講唔知係偷」、「憑實力去坐監」、「索性報警處理啦，搞這麼多麻煩事做咩，浪費時間。今時不同往日啦，啲人好多已經係無良知同人性」。

亦有人質疑夾公仔店沒有安排職員駐場，而模型亦放於輕易取得的位置，導致賊人有機可乘，「你哋都唔係第一次俾人偷？搵個人坐住喺度真係咁難？」、「冇職員睇住？」。店方事後回應，指一向有聘請駐店職員，只是事發時職員仍未上班，「唔係唔搵人坐喺度，而係職員未夠鐘返工，同埋喺商場內，唔會有可能開到24小時」。