孕婦無藥憂胎死腹中　夫時速172狂飆遭停牌　上訴叫法官有同理心

擔心妻子與胎兒安全，就是瘋狂超高速飛車的理由？台灣1名孕婦懷胎6個月時，深夜乘坐由丈夫駕駛她名下的車回家，途中她出現暈眩、喘不過氣等心悸情況，她本身有缺鐵性貧血要藥物控制，翻了翻手袋卻沒帶藥，由於憂慮胎死腹中，丈夫即以加速至時速172公里狂飆回家中。因為車輛超速62公里，孕婦作為車主，事後亦被罰款8,000台幣（約港幣2,000元）及停牌6個月，她不服提上訴，要求法官有同理心，惟法官認為她無法證明情況符合緊急避難事由，判她敗訴，案件目前鬧到上最高法院。



孕婦在車程中不適但沒有帶藥，丈夫即時超速載她回家，因時速達172公里而被告上法庭。（示意圖／Getty Images）

案情指，林女的丈夫於去年7月11日凌晨2時許，開着她名下的私家車駛入國道（高速公路或快速公路）三號時，被測出以時速172公里行駛，足足超速62公里。由於車輛登記在林女名下，她事後被警方開罰8,000元台幣及扣3分，要參加交通安全講習，同時停牌6個月。

林女不服上訴，稱當天丈夫載她見老爺奶奶，回程時有點晚，她懷孕6個月感身體不適，返回台北途中出現暈眩、喘不過氣等心悸情況。她本身有缺鐵性貧血要以藥物控制，翻完手袋發現沒帶藥，想起醫生提過她不可讓自己貧血，可能會影響胎盤無法製造氧氣，最嚴重會胎死腹中，她即叫丈夫開快點。丈夫也是太擔心，才緊張到開快車。

警方開罰要參加交通安全講習，並吊扣牌照6個月，林女不服上訴。（示意圖／Getty Images）

林女強調不是要逃避超速責任，希望法官給次機會，因全家只有這輛車，一家收入又靠丈夫，她11月就要生產，到時載小孩也要用車，希望法院撤銷吊扣車牌處分。新北地院一審時認為，林女當時狀況應立即到就近醫院或診所，但她又未能提出當天相關就診紀錄，難判斷當時屬緊急危難狀況。她提出因無車載小孩要求不要停牌，更是毫無理據，故判她敗訴。

林女之後再上訴，希望法官有同理心，強調事發時情況緊急，丈夫不知所措，關係到寶寶安危才超速，要求重審。不過，台北高院認為林女只是重申原有主張，上訴庭無從再審理，裁定敗訴確定。林女現時將案件上訴到最高法院。

案件引起當地網民熱議，許多人批評夫妻自私，在公路開172太危險，「撞死人肚子的要賠給人家嗎」、「真的緊急找員警」、「就近找醫院不是比較洽當嗎? 選擇狂飆」。不少人提醒，在極高速行駛下，稍微一偏就會出事，認為丈夫做法不智，「172就算是小擦撞大概就掰了」。

（綜合）