猩猩隔玻璃窗緊靠孕婦　細聽腹中寶寶心跳　表情勁溫柔感動眾人

萬物皆有靈！日前新加坡有丈夫陪同懷孕妻子一同去動物園，當走到某展區的玻璃窗前，內裏的紅毛猩猩似乎對妻子和孕肚中的寶寶很感興趣，不只主動走近，還溫柔地將頭貼於玻璃上，貌似在細聽寶寶的心跳。丈夫即時將這有趣的畫面記錄下來，其後分享到社交平台，網民都備受感動，有人認出紅毛猩猩身份，指牠因為從小被人類照顧，所以和人類相處很是自在。



新加坡有丈夫陪同懷孕妻子去動物園，當他們走到某展區玻璃窗前，有紅毛猩猩似乎對妻子和其肚中的寶寶很感興趣。牠溫柔地將頭貼於玻璃上，貌似在細聽寶寶的心跳，不少網民都被這幕感動到。（Tiktok@ihsahnmohd）

馬媒報道，TikTok有帳號上傳了一段長約33秒的影片，片中寫道「紅毛猩猩來到我孕妻身邊，聆聽嬰兒的心跳」。原來這對夫妻前往動物園時，正在懷孕的妻子走到某展區的玻璃前，想要和裏頭的紅毛猩猩打招呼，當孕婦將肚子貼近玻璃時，卻意外獲猩猩注意。截圖所示，一隻猩猩主動把頭靠於玻璃窗上，其後再將耳朵貼近人妻的孕肚，表情溫柔，貌似在聆聽寶寶的心跳聲。

網民都對猩猩如此溫柔的舉動感到暖心，「你這次體驗一定很特別」，亦有人留言指認出這隻猩猩身份，稱「那是查理（Charlie），從小被人類養大，所以牠和人類相處得非常自在」；另有網友分享類似經歷，「查理也曾對我媽媽做過同樣的舉動」。不少人都被片中這幕感動，更想特意前去動物園一睹查理的風采。

查理其實是來自馬來西亞的雪蘭莪州國家動物園（Zoo Negara），是雄性蘇門答臘猩猩（Pongo abelii）。牠現年46歲，於2005年6月透過國家動物園交流計劃而被送至新加坡。據悉查理非常親人，觀察人群是牠的嗜好，牠更會對婦女以及兒童展現出特別的興趣。

（綜合）