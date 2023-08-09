尷尬！豐滿女港鐵月台當眾換衫影片瘋傳　後續仲咁做：適合黃大仙

【港鐵／行為】當眾脫衣換衫也太誇張了吧？本港網絡瘋傳1段影片，見到有身材豐滿性感女生，在港鐵黃大仙站月台內當眾換衣服，脫下原本上衣換成低胸性感上衣，換好後便不斷轉換姿勢露出「事業線」拍照，自言「這件很適合黃大仙」。

網民看過影片直呼誇張大膽，「差點走光了…」、「不太適合吧！離譜！」、「只是想博人關注」。



本港網絡瘋傳1段女生在港鐵月台當眾換衣服影片。（影片截圖）

影片長43秒，見到港鐵黃大仙站月台當時人來人往，但該名豐滿女生竟站在黃大仙標示柱下當眾換衣服，先穿上低胸性感上衣，再小心翼翼地脫下原本上衣。

豐滿女換衣服期間，影片寫上「自媒體也有辛苦的地方，要一直換衣服拍照，但是你要多懶？這真的是有經驗才有辦法這麼順利欸」，而負責拍攝的朋友則以普通話笑言「這女人，在黃大仙這裏換衣服，黃大仙會怎麼想？」。豐滿女則用普通話回應「只是想換衣服拍照」。

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換好衣服後，豐滿女從手袋取出手機，對着月台幕門不斷轉換姿勢露出「事業線」，催促朋友拍照，更指「這件（衣服）真的很適合黃大仙」。

影片未有提及拍攝時間，網民看後直呼誇張大膽，「完美示範喺地鐵換衫…」、「差點走光了…」、「不太適合吧！離譜！」、「只是想博人關注」。