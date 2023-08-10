好人好事｜攜母到醫院遺貴重背包喺的士　醒目司機咁做助失主取回

的士界好人好事！有的士乘客於網上發文讚賞「超好人」司機，指出日前帶同母親乘的士到仁濟醫院做物理治療，下車時因忙着攙扶母親，遺下了裝着母親銀包、八達通、身份證、長者卡、覆診卡和千多元港幣的背包在車內。他原以為「凶多吉少」，沒料到司機根據母親覆診卡的姓名通知仁濟醫院，幾經轉折下成功取回背包。



有的士乘客於網上發文讚賞「超好人」司機。（《降魔的2.0》劇照）

該乘客於facebook群組「馬路的事討論區」發文，憶述日前於荃灣乘的士帶同母親去仁濟醫院綜合服務大樓做物理治療，下車時因忙着攙扶母親，遺下了母親的背包在車內，直至乘升降機去覆診樓層時才發現。他立即趕回下車位置，但等了一段時間也沒見到剛才乘坐的的士，心想「凶多吉少」，而背包內有「母親的銀包、八達通、身份證，長者卡、覆診卡及千多元港幣」。

樓主說，由於忘記的士車牌和司機姓名，故即時致電24小時的士失物熱線，盼聯絡到司機，惟等了一段時間仍沒有消息。正當不知如何是好的時候，手機突然響起，家人告知司機聯絡方法，稱司機在醫院樓下等待。

樓主表示，原來「好人又醒目」的司機在下車位置等了一陣子，但被趕走，故將車駛到另一邊入口。司機其後根據覆診卡的姓名通知仁濟醫院，留了口訊及電話，醫院職員再幫忙轉告。樓主立即聯絡司機，並飛奔前去醫院另一入口取回背包，他感激道「千多萬謝司機大哥，如不是他醒目通知醫院，真不知如何是好，現得幸運尋回，真想表揚司機哥哥，並感激萬分！」。

樓主指出，的士司機根據母親覆診卡的姓名通知仁濟醫院，幾經周折下成功取回背包。（資料圖片）

網民紛紛留言讚賞的士司機，「祝福好人健康平安」、「天必佑好人」、「祝呢位司機哥哥由頭好運到尾」，有人說「其實香港都有好多熱心好人，不論各行各業都有，只不過少放上網讚許」。

有網民指出，樓主應給予司機貼士答謝，「呢啲case一定要醒tips」、「其實醒2舊水人哋已經可以延續呢種精神」、「其實如果醒少少錢100幾十會好啲，因為佢哋用咗本身接客可賺錢時間等你」，樓主後來回覆說有給貼士。