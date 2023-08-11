撿屍活春宮片瘋傳！短裙女遭男子當街壓地猥褻　警揭男女關係是…

【撿屍／活春宮／不雅影片】內地微博近日瘋傳1段女子醉倒街頭被「撿屍（執屍）」當眾猥褻的影片，見到1名女子喝到不省人事躺在酒吧門口，遭1名男子壓在身上有猥褻動作，2人當場上演「活春宮」場面，女子更露出「內褲」走光，多名路人目睹看呆，其後才有人報警求助。然而警方調查後揭發原來涉事男女是情侶，並非陌生男女「撿屍」個案，不過由於2人在公眾地方進行相關行為並不恰當，已對他們嚴肅批評教育。



內地微博近日瘋傳1段影片，見到女子醉倒街頭疑被「撿屍（執屍）」，男子壓在她身上做出猥褻動作。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，事發8月6日凌晨約3時，地點是廣東省廣州市天河區。從網上流傳影片見到，1名穿着超短裙、露膊裝束的性感女生，醉倒酒吧門口，看似已沒有意識。隨後有1名男子壓在女生身上有猥褻動作，而女生裙子掀起，露出內褲「走光」。

目擊者表示，女生衣服被弄得淩亂、裙子掀起，男子則忘情投入「場面相當炸裂」，但周圍的人看呆沒有上前阻止，「大街上竟然有活春宮可以看」，連現場「圍事（維安人員）」都看傻了眼。後來有人報警，男女於是被帶回警局調查。

惟警方調查後發現，原來該對男女是情侶關係，8月5日晚上11時許相約到酒吧喝酒，酒後在酒吧外多處作出「親密」動作，女方認為當時屬於情侶間親暱行為，故不會追究男子責任。不過警方強調即使2人是情侶，但在公眾場所進行相關行為是不恰當，遂嚴肅批評教育2人，男女亦意識到錯誤。警方又要求涉事酒吧加強場所秩序管理。