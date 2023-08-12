獸繼父10多年伸狼爪性侵　15歲女跳江圖自盡　親母偷拍蒐崩潰證據

兒童性侵案一宗都嫌多！黑龍江哈爾濱市1名15歲少女因瑣事和再婚親母爭執，憤而企圖跳江自盡，事件才揭發少女在過去10多年來一直被繼父性侵，故情緒容易不穩，親母和其前夫得悉後晴天霹靂，隨後安裝隱蔽鏡頭，最終拍下證據及報警，當地警方接報後拘捕涉案繼父，親母慨嘆遇人不淑，希望等到被告入獄後，母女可搬到新城市重新生活，悲泣女兒「這段傷痛也許需要一生的時間療癒」。



王婦引述大女證供，指出丈夫行為愈來愈肆無忌憚，有時趁她到鄰居寓所逗留一陣，他都會過來動手動腳。（荔枝新聞影片截圖）

案中王姓母親和前夫生下1名女兒，離婚後遇見1名張姓男子，對方表現老實，便與張男再婚，兩人生下另一名女兒，雖然家徒四壁，但張男答應「現在啥也沒有，但是一點點置辦，以後總會有的」。直至2016年，兩人透過貸款買樓，張男成為家中唯一經濟來源，努力工作，凌晨5時起身出門，有時工作太忙，被迫睡在工地，還會拍片向妻子「報備」，王婦則在家專心相夫教女，一家四口看似樂也融融，豈料有人10多年暗地裡露出狼相。

事件去到本年5月15日浮出水面，王婦和15歲大女兒因飯菜問題而口角，大女兒背起書包、拿着飯盒出門，又透過微信向母親控訴「妳真的懂我嗎？」、「我又怎麼講出來，講了妳又能聽嗎？」王婦見女兒情緒波動，便立即請假，着女兒回家再詳談，惟女兒表示她已在松花江邊，「妳不用給我打電話，我已經不想聽了，不是妳的錯，我的錯」，王婦致電趙姓前夫求助，趙男聞訊連忙趕往江邊，此時大女兒已經跳江，幸得熱心途人救起，最終平安回家。

大女兒指出繼父早於約2010年末至2011年初對她初次性侵，當時只有3至4歲。（荔枝新聞影片截圖）

但大女兒情緒仍然激動，衝入廚房將刀具扔在地上，哭訴「媽媽妳整死我，我不能活了，我活不下去了」，王婦再三追問發生何事，但對方不肯透露半句，最終向生父低聲說出多年來被繼父性侵一事，透露每當母親到鄰居寓所稍作逗留時，繼父都會動手動腳，多年來愈來愈肆無忌憚。

父母二人原本不太相信女兒的指控，當中趙男雖然未曾見過張男，但從旁人口中聽聞他對女兒不錯，王婦更無法想像丈夫淪為「獸繼父」，認為丈夫為人節儉，但對兩名女兒非常大方，總是設法滿足女兒們對物質上的需求；另一方面，丈夫平日和女兒們交談不多，更談不上肢體接觸，最多只會偶爾叫她們為自己按摩。

王婦左思右想下決定在網上購買附有錄像功能的家庭音響，趙男亦網購1部小型攝錄機，王婦為了避免對幼女造成刺激和傷害，就將她先送到娘家，到了同月21日，王婦翻查攝影紀錄，可見丈夫只身穿內褲，要求大女兒拔除顯眼的「家庭音響」，但沒有發現另一部小型攝錄機，隨後不理會女兒躲避，強行將她拉到床上性侵，兩母女報警求助，驗身後證實大女兒的處女膜有陳舊裂傷，大女兒指出繼父早於約2010年末至2011年初對她初次性侵，當時只有3至4歲，警方當日趕抵寓所拘捕張男和拍照存證，從門口的晾衫架上取走了片中張男身穿的內褲。

事件水落石出後，王婦問幼女「爸爸摸過妳沒有？」，未料幼女回答「摸過，很多次」，於是王婦帶同幼女再報警，但至今除事主的自述之外，警方未能找到其他證據。

事件曝光後，王婦大感自責，痛恨自己沒有及早發現，一度以打火機自殘，手指間滿佈新舊燙傷，她更回憶起和張男相處的日子，方對張男的某些行為起疑，例如自己曾在張男手機裏看到有關迷姦藥的截圖，當時她質問對方，張男僅表示出於好奇，後來王婦只是刪圖了事，目前警方取走相關手機調查，以找出有否其他證據。

大女經常失眠，中考成績因而受到影響，每次做筆錄，都感到頭痛。（Getty Images）

據報王婦表示，曾打算衝到看守所揪起張男對質，「為什麼要這麼對孩子？」，但同時知道「任何理由我都接受不了，不管因為什麼，都不能構成他侵犯孩子的理由」，事後王婦變得多疑，雖然返回娘家暫住，但有一段時間「不敢把兩名孩子留在我父親身邊」，女兒們外出和同學嬉戲，她也要求天黑前必須回家。

大女兒事後亦經常失眠，考試成績大受影響，每次錄口供都感到頭痛，仍未能走出陰霾，老爺和奶奶曾打算賠償了事，希望王婦放過自己兒子，但經過激烈爭吵後，兩老深明自己兒子做出獸行，難以得到其他人原諒，只能待法庭裁決，王婦亦強調「現在對我們來說，要的就是一個公平公正的結果」。

雖然失去家中唯一經濟來源，但三母女獲得行政機構提供的最低生活保障，王婦自力更生，在夜市經營一個小食攤位，但擔心未來一日張男刑滿釋放後，會否重來再施狼爪，計劃等到一切塵埃落定後，便帶住兩名女兒搬到另一個新城市重新生活，「孩子們的這段傷痛也許需要一生的時間療癒」，同時她以自身經歷告誡其他家長，「給更多再婚家庭敲一個警鐘」，時刻留意子女情緒。

（荔枝新聞）