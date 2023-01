大掃除出事！女子清潔誤碰繼父電腦　驚見一幕崩潰　嚇到膠袋殺人

大掃除隨時掃出禍?美國加州一名39歲女子迷暈繼父後再用膠袋把對方勒至窒息身亡,原因是她打掃時意外發現繼父電腦內竟藏有數百張自己的裸照,深感不安,於是動了殺機。雖然女子庭上否認控罪,但陪審團商議後裁定她謀殺罪成,將面臨最高無期徒刑,引來網民熱議。



美國加州39歲女子潔德(Jade Janks)迷暈繼父後再用膠袋把對方勒至窒息身亡。(網上圖片)

綜合外媒報道,雖然母親於2008年與繼父離婚,但39歲室內設計師潔德(Jade Janks)仍與繼父保持密切關係。至2021年,64歲的繼父因跌倒住院,潔德幫忙打掃房間時,誤碰繼父電腦喚醒了熒幕保護程式,驚訝發現竟是自己的裸照,而她登入電腦後,更找到數百張自己的裸照,深感不安,於是密謀殺人計劃。

潔德幫忙打掃房間時,誤碰繼父電腦喚醒了熒幕保護程式,驚訝發現竟是自己裸照。(示意圖/資料圖片)

潔德把繼父接回家後,以大量安眠藥迷暈繼父,並用膠袋勃到繼父窒息。事後她向朋友傳訊息稱「差不多完成了(It's pretty much done)」,更請求朋友幫忙把繼父從車輛後座搬出來,更明言「他醒來的時候,我要拿棍子打他的頭(I'm about to club him on the head and he is waking up)」。

繼父最終窒息身亡,被棄屍垃圾堆。潔德庭上形容,發現繼父電腦內有自己的裸照時,「這是有史以來最令人反感、最可怕、最痛苦的感覺」,但否認謀殺繼父,辯稱繼父本身經常喝酒,可能死於健康問題和跌倒受傷後的用藥問題。

陪審團審議後,裁定潔德謀殺罪成。(網上圖片)

不過陪審團審議後,裁定潔德謀殺罪成,將於今年4月3日宣判,她會面臨最高無期徒刑。

據報,繼父電腦中的潔德裸照,是10多年前她與時任男友所拍攝,目前未知為何繼父會擁有這些照片。