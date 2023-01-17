大掃除出事！女子清潔誤碰繼父電腦　驚見一幕崩潰　嚇到膠袋殺人

大掃除隨時掃出禍？美國加州一名39歲女子迷暈繼父後再用膠袋把對方勒至窒息身亡，原因是她打掃時意外發現繼父電腦內竟藏有數百張自己的裸照，深感不安，於是動了殺機。雖然女子庭上否認控罪，但陪審團商議後裁定她謀殺罪成，將面臨最高無期徒刑，引來網民熱議。



美國加州39歲女子潔德（Jade Janks）迷暈繼父後再用膠袋把對方勒至窒息身亡。（網上圖片）

綜合外媒報道，雖然母親於2008年與繼父離婚，但39歲室內設計師潔德（Jade Janks）仍與繼父保持密切關係。至2021年，64歲的繼父因跌倒住院，潔德幫忙打掃房間時，誤碰繼父電腦喚醒了熒幕保護程式，驚訝發現竟是自己的裸照，而她登入電腦後，更找到數百張自己的裸照，深感不安，於是密謀殺人計劃。

潔德幫忙打掃房間時，誤碰繼父電腦喚醒了熒幕保護程式，驚訝發現竟是自己裸照。（示意圖／資料圖片）

潔德把繼父接回家後，以大量安眠藥迷暈繼父，並用膠袋勃到繼父窒息。事後她向朋友傳訊息稱「差不多完成了（It's pretty much done）」，更請求朋友幫忙把繼父從車輛後座搬出來，更明言「他醒來的時候，我要拿棍子打他的頭（I'm about to club him on the head and he is waking up）」。

繼父最終窒息身亡，被棄屍垃圾堆。潔德庭上形容，發現繼父電腦內有自己的裸照時，「這是有史以來最令人反感、最可怕、最痛苦的感覺」，但否認謀殺繼父，辯稱繼父本身經常喝酒，可能死於健康問題和跌倒受傷後的用藥問題。

陪審團審議後，裁定潔德謀殺罪成。（網上圖片）

不過陪審團審議後，裁定潔德謀殺罪成，將於今年4月3日宣判，她會面臨最高無期徒刑。

據報，繼父電腦中的潔德裸照，是10多年前她與時任男友所拍攝，目前未知為何繼父會擁有這些照片。