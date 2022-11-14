共犯！少女被繼父性侵　母目睹不報警　多年後欲離婚求控獸行被拒

文：呂秋遠 台灣律師

「你難得回來，但我想跟你說，我想跟你爸離婚了。」媽媽對忙着洗碗的女兒說。

女兒沒有說話，靜靜的洗着碗。

「你怎麼不說話，這不是你一直要的結果嗎？」媽媽有些不開心，「雖然你不是他親生的，但他在那件事情以後，也一直盡力彌補你，你……」



女兒被繼父性侵後，母親卻不報案、不離婚，女兒直斥行為等同幫凶，因此不會原諒她。（《雛妓》劇照）

女兒似乎是失手，盤子竟然摔到地上。她蹲下來，收拾掉在地板上的碎片，仍然一言不發。

「你要不要說點話？你爸不想離婚，我準備去法院提告，我希望你可以來法院作證，證明他曾經對你…」她的話還沒說完，就被女兒打斷。

「你不要再說了，我不會去。」她果斷的回絕媽媽，「而且，我要回家了。」

「你為什麼要這麼對我？」媽媽的表情，看起來很難過。「我只有你跟弟弟兩個人了，你弟弟在外地工作，只剩下我跟你爸，難道你不願意幫我脫離他嗎？」

「我已經脫離他了，剩下的問題，是你自己要解決。」女兒冷淡的說。

「你怎麼能說你已經脫離他？無論如何，他都是你的養父。二十年前，如果不是他，你生父一走了之，我還能靠誰照顧？我們都是靠他，才有辦法活下來的，你怎麼可以這麼說？」媽媽的表情變成痛苦，似乎想起前夫跟她離婚的時候，那種經濟上孤立無援的感受。

「哦？是嗎？」她冷眼旁觀媽媽的痛苦，「你知道我現在幾歲嗎？將近三十歲了。你知道我交往過幾個正式的男友嗎？一個都沒有。你知道我為什麼十六歲就離家出走嗎？寧願去睡朋友家，也不願意回來嗎？你知道這些事情為什麼會發生嗎？因為那天晚上，還有那天晚上以後發生的事情。」

女兒質問母親：「你知道我為什麼十六歲就離家出走嗎？寧願去睡朋友家，也不願意回來嗎？」（《雛妹》劇照）

「我也很生氣。」媽媽悔恨的說，「那天晚上，我就是發現他不在床上，才出來找他。我走出房間，就發現你的房門關起來，我覺得很奇怪，你平常不會關門。我找不到你爸，我想，他會不會在你房間裡，我馬上去敲門，發現你的門上鎖。我一直敲、一直敲，你爸才開門。我……」媽媽聲淚俱下，似乎很不願意再回想那件事。

「你、你什麼？怎麼不說了？你就看到他只穿一條內褲，然後我全身被脫光，躲在角落邊發抖，對不對？」她冷靜的、平鋪直敘的說著駭人聽聞的往事，就像在講別人的故事一樣。

「啊！」媽媽尖叫，「你不要再說了，我一直很後悔沒有看好你。我那天有狠狠的打他，我罵他是禽獸，也要他滾出這個家了。你為什麼要這樣懲罰我？」

「懲罰？」她揚起手腕，纍纍的傷痕。「這才是懲罰。他得到什麼懲罰？你不報案、你不離婚、你還跟他生了弟弟。然後，你跟我說懲罰？」她冷冷的說。

「你不知道，當時你年紀小，我只能忍耐，要是報警，我跟你要怎麼辦？你爸要是被關，我們要住哪裡？」媽媽對她怒吼，「你根本沒想過，當時我們母女有多辛苦，我也是不得已的。」

「袖手旁觀，也是共犯。」她對著媽媽說，「你現在才要離婚？隨便你們。本來，他就不是我爸，你也不配當我媽。」

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）