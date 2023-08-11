九巴司機位滿布糖紙垃圾　車長斥冇公德心　網民：曱甴就係咁嚟

自己工作環境都弄得如此骯髒是什麼玩法！有九巴司機於網上發文大呻，日前接車上司機位時，驚見「罅位」滿布垃圾，包括多塊糖紙，他斥責上一更的司機沒公德心，無奈說「掃車阿姐通常唔會掃司機位㗎」。



有九巴司機於網上發文大呻，日前接車上司機位時，驚見「罅位」滿布垃圾，包括多塊糖紙。（facebook專頁「巴士維修技工的載客賣血生涯」圖片）

該司機於facebook專頁「巴士維修技工的載客賣血生涯」發文分享事件，可見到照片中司機位滿布垃圾，除有多塊紙皮、紙巾、藥丸包裝，還有9塊芒果糖紙。司機無奈道，「接車上司機位，見到咁樣，其實食糖唔緊要，但可唔可以有啲公德心，掃車阿姐通常唔會掃司機位㗎」。他指出，自己入行以來，「淨係見過一個阿姐會掃司機位」。

網民留言指出，「邊有人會諗到司機會亂掉垃圾」、「因為冇一個阿姐會諗司機位可以咁污糟」、「因為冇掛牌車，好多人都唔會惜住用」、「曱甴就係咁嚟囉」。有人揶揄，「證明巴士司機唔食糖，係無法生存」、「好過機師了，機師有安全套漏低」。

有其他巴士司機留言無奈說，有上更司機在司機位遺下發泡膠飯盒和紙巾盒垃圾。（facebook專頁「巴士維修技工的載客賣血生涯」圖片）

有其他巴士司機分享類似經歷表示，「糖紙都好啲，我試過水樽位個窿變咗水塘，點解個水樽放唔到落去嘅，原來我個水樽浮起咗」、「試過上車一踩個油門有勁多蚊飛出嚟，沙田廠啲單層勁多蚊，開窗都唔飛走，有次我打死咗7隻，全部黐晒喺玻璃度」、「乾的垃圾唔緊要，最怕奶茶杯、蕉皮等」。有網民建議，「先影低，反映畀公司知，如果知道上一手係邊個，同佢講，如果係慣犯，咪小佢」。