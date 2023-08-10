沙田居民驚見「巨大化烏蠅」外表超詭異　內行網友：唔好徒手打死

什麼恐怖怪生物？



一名在沙田區居住的網友在家中發現一隻超巨大蒼蠅停在櫥櫃上一動也不動，但模樣十分嚇人，嚇得他立刻PO網詢問這到底是什麼生物。

照片貼出後，有內行網友急勸「千萬別殺」。

點擊放大瀏覽有關照片（慎入）：

+ 1

Facebook社團「香港滅蟲關注組」一名網友Yxx Cxxx貼出兩張照片，表示自己家出現這種長的像巨大版蒼蠅的怪蟲。

但牠的翅膀很長、複眼巨大而且還擁有像是蟬一樣的腹部，詭異的長相讓他完全無法推敲出這是什麼生物，只好貼上網來詢問這到底是什麼種類的昆蟲。

【延伸閱讀】呢種蟲咪亂打！男子屁股癢一拍驚見「橙黃色蟲屍」 沖涼先知驚（點擊放大瀏覽）：

+ 16

有內行網友一看就指出這是益蟲「食蟲虻」，該物種又叫盜虻，雖然長相很可怕但其實會擊殺部分對人類來說有害的昆蟲，像是蒼蠅、飛蛾、蝗蟲、螞蟻等，食蟲虻也會以蝴蝶、蜘蛛、甲蟲等為食。

不過網友也加碼表示，如果在家看到這樣的昆蟲，就想辦法將其放生，不要徒手打死牠。

【延伸閱讀】曱甴殺極都仲有 晚晚噴殺蟲水臭到嘔 過來人教妙招：1年不再有（點擊放大瀏覽）：

+ 10

延伸閱讀：

想讓家裡乾淨又怕貓咪傷身？貓奴必看「居家常用消毒水Q&A」一次講清楚

狗狗出門看到草皮都情不自禁到處滾？專家解析汪星人神祕行為 原因竟是這1件事

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】