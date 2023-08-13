車cam直擊人夫車震小三咬破皮　妻提告不滿賠償額低　上訴結果是…

台灣早前發生1宗「車震」出軌事件，有人妻檢查丈夫貨車的「車CAM」時，意外揭發對方出軌的證據，崩潰直擊丈夫和小三的親密對話、接吻到「咬破皮」和呻吟聲等。人夫捱告後辯稱相關聲音是「吃麵聲」，惟當時法官判人夫必須賠償妻子10萬新台幣（約2.4萬元），但小三毋須賠償。

案件最近有新發展，人妻不滿賠償金額過低及小三免賠，於是提出上訴，但二審遭駁回，全案確定。



人妻意外發現丈夫和小三車震的「車CAM」片段，當場崩潰，其後決定提告。（示意圖／gettyimages）

判決書指出，提告的妻子與洪姓丈夫結婚23年，事發於2021年8月，妻檢視洪男貨車的「車CAM」時，發現丈夫與李姓小三在車內共處半小時，甚至傳出2人親密對話、接吻和呻吟聲，讓她相信2人侵害其配偶權，於是憤怒提告，要求精神賠償，索償60萬新台幣（約15萬港元）。

一審期間，洪男在庭上辯稱，當時他和李女只是在車上用膳聊天，「車CAM」錄到的聲音都是吃麵、滷蛋、芭樂等的聲音，絕對並非親吻聲，李女更稱不知道洪男已經結婚，同時否認和洪男有親密關係，所以拒絕賠償。

丈夫聲稱當時在車內吃麵、滷蛋、芭樂等的聲音，絕對並非親吻聲。（示意圖／gettyimages）

但法官翻查「車CAM」內容，聽到2人曾說「親到嘴唇都紅了」、「不想放你走」、「（男）我有咬到喔？」、「皮破了啦」等內容，其間更傳出2人「嗯嘛」的聲音，相信是親吻和呻吟聲，認為他們當時確實有親密行為，因此判處洪男賠償妻子10萬新台幣（約2.4萬元），但至於李女方面，法官相信交往期間洪男刻意隱瞞已婚身份，她或不知道對方的婚姻狀況，所以判處她毋須賠償。

人妻提出上訴，但法官維持原判，丈夫賠償妻子10萬新台幣（約2.4萬元），小三毋須賠償。（示意圖／gettyimages）

不過，人妻不滿賠償金額過低，而且小三免賠，所以上訴到二審，但法官經審理後認為，人妻沒有確實證據證明李女知道洪男已婚，所以李女並無侵害原告的配偶權；至於洪男的賠償金，法官已經考慮過雙方經濟狀況、外遇事宜等因素，因而裁定賠償10萬新台幣（約2.4萬元）恰當，最終駁回人妻的上訴，全案定讞。

（綜合）