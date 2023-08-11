老婆產後抑鬱缺性趣　人夫出軌42歲岳母大爆發：正常男人都有慾望

道德淪亡！台灣有人夫於討論區發文表示，與岳母發生了性行為，解釋因老婆患有產後抑鬱，夫妻二人幾乎沒性生活，令他人生變得灰暗。有次他提早下班回家撞見岳母只穿着一件薄紗睡衣從房間走出來，他瞬間燃起慾望，大膽邀約岳母進房聊天並發生性行為，過了幾個月，又持續發生了幾次，兩人心照不宣，沒有自爆秘密。惟人夫擔心這段關係再持續下去，會對婚姻和家庭有影響，不過他亦自我安慰道：「既使被老婆抓包了，也應該不會怎樣吧？畢竟那是她的親媽媽。」



台灣有人夫於討論區發文表示，與岳母發生了性行為。（《奇怪的搭檔》劇照）

該人夫於Dcard討論區以「跟岳母發生了性行為」為題發文指出，他今年35歲，與老婆結婚2年育有1名孩子，老婆年紀比他小一輪，才23歲就患上產後抑鬱症，兩人幾乎沒性生活，他覺得人生變得很灰暗。由於他與老婆的工作有時需要輪班，根本沒時間照顧孩子，於是老婆提議叫岳母來家裏住，順便幫忙照顧孩子，等孩子讀幼稚園再考慮親自照顧。

人夫說，起初覺得不妥，因岳母年紀與他差不多，只大7歲，但岳父很早就離世，岳母一人住在台中，獨自生活很清閒，若一起住幫忙照顧孩子，確實可以減輕煩惱。於是岳母就搬到台北桃園與他們一起住，雖然減輕了壓力，但老婆依然「性趣缺缺」。人夫直言，「我真的好想出去偷吃，但是我膽小怕得病，好幾次因此作罷」。

有次人夫提早下班回家撞見岳母只穿着一件薄紗睡衣從房間走出來，他瞬間燃起慾望，大膽邀約岳母進房聊天並發生性行為。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

人夫表示，有日下午他提早下班回家，剛好撞見岳母只穿一件薄紗睡衣從房間走出客廳拿東西，兩人頓時覺得很尷尬，當時岳母並不知他會提早回家，而老婆因輪班關係，當日要很晚才會回家。人夫認為岳母年輕時很早就出社會工作，很早就結婚生下女兒，什麼大風大浪也見過，應該不會特別在意這個小意外，不過他就控制不到自己，目不轉晴地盯着岳母身體。

人夫指出，「坦白說，我岳母42歲，皮膚身材保養的沒話說，只要是正常男人見到她都會有慾望，所以我當下就不管這麼多，積累幾年來的性慾就在此刻一次爆發」。他大膽邀約岳母進房聊天，後來聊着聊着就坐到床上，很自然就發生了性行為。

人夫說，那天完事後過了幾個月，他與岳母又持續發生了數次性行為，「我終於紓解了長期以來的性飢渴，岳母人也很好，我們保有一個默契，彼此都心照不宣」。惟人夫擔心，「這樣一直持續下，會不會有什麼後遺症？」，怕會影響婚姻和家庭，不過他亦自我安慰道：「既使被老婆抓包了，也應該不會怎樣吧？畢竟那是她的親媽媽。」

過了幾個月，人夫與岳母又持續發生了幾次性行為，兩人心照不宣，沒有自爆秘密。（《心靈的聲音》劇照）

網民留言批評，「還心照不宣咧，你們二個都是爛人」、「不要再繼續了，會出事，出去錢花一花吧，你真的很誇張」，有人提出解決與老婆性生活不合的方法，「建議還是跟老婆討論一下性生活的問題吧，偷偷來被發現，對象甚至是自己的母親，豈不是更崩潰？比方說可以考慮開放式關係，找固定性伴侶比較不怕得病，或是找性諮商師做伴侶諮商」。

不少網民質疑樓主的經歷太像創作文，「這是什麼創作文？下次要不要創個公公和自家媳婦睡了？」、「廢話那麼多，番號直接打出來就好了」、「當然不會怎樣，夢睡醒就結束了」、「A片適可而止就好，沉迷下去就像吸毒一樣，會出現幻覺的」。