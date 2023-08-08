女友婚前勤健身　台男發現情慾對話懷疑出軌教練　閨密幫口竟咁講

即將結婚才懷疑自己戴綠帽應如何是好？台灣一名「綠光四射」的男子在網上發文，表示準備明年和女友結婚，對方為了婚紗照影得好看，先後向他索款10萬新台幣（約2.5萬港元）健身，效果相當明顯。直至有一晚女友洗澡時，台男見到手機對話欄打開，意外發現女友和健身教練的情慾對話，憤而決定斬纜。

女友的閨密曾嘗試代為解釋，指健身教練「其實是同志，真的只是愛開玩笑」，但台男並不相信，更生氣得將女友和閨密的聯絡方式一併封鎖。帖文引來不少網民討論，有同志表示對話內容不像同志開玩笑，亦有同行指健身教練和女學生亂搞關係的情況比較常見。



台男有一晚見到發現女友和健身教練的情慾對話。（Dcard討論區圖片）

樓主在「Dcard討論區」表示，和女友準備明年要結婚，女友為了拍婚紗好看，向他索款6萬新台幣（約1.5萬港元）聘請健身教練。樓主指當時「聽到覺得真的蠻貴的，但是為了有個美好的婚禮，還是大方地付了，後來她每周真的不偷懶飲食也很節制，身材真的才兩個多月真的變得很好看」。隨後女友再索取4萬新台幣（約1萬港元），聲稱購買健身用品，樓主「覺得有點怪，健身要花這麼多？但還是轉帳了」。

直到有一晚，樓主身體不適所以提早回家，女友剛好在洗澡，其手機社交程式對話欄剛好打開。台男意外見到女友和健身教練的情慾對話，健身教練大讚女友的「胸罩好大件」，又稱可惜她即將結婚，甚至詢問樓主性能力。女友要求健身教練歸還胸罩，又回答指樓主以前性能力不錯，「但後來工作太忙變很快草草了事，我覺得掃興就不太愛做」，這時教練則指「那以後他（樓主）太累打給我（教練），我做都很賣力」，更提醒女友「要匯錢給我（教練），我月績要結算了」。

樓主見到女友將之前和健身教練的對話紀錄刪除，相信對方出了軌。（Dcard討論區圖片）

樓主形容當時「看完一整個心寒」，而且發現女友曾將之前的對話紀錄刪除，因而相信女友出軌，遂直接質問：「我這麼愛你信任你，你卻跟健身教練亂搞，還拿我的錢給他衝業績？把我當智障嗎？」攤牌後樓主回老家冷靜，女友隨即傳送訊息，表示事件是誤會，強調沒有和健身教練亂搞，「胸罩是換完衣服掉了找不到，才被撿起來，健身教練只是愛開玩笑，那筆錢只是先幫教練買課程，之後會退還回來，只是單純幫他一下，不算亂花」，最後更反問樓主：「為什麼要偷看我手機？」

樓主實在沒有辦法說服自己女友沒出軌，認定對方辜負自己，「健身教練可以這樣開玩笑？為什麼騙我的錢給人家做業績？」。他又拒接女友電話，後來女友兩個閨密亦特意跑到樓主住所「開導」，聲稱她們都認識該名健身教練，解釋稱「他其實是同志，真的只是愛開玩笑，可以介紹給我（樓主）認識，我就會知道他人很好相處，還問我是不是在吃他的醋？」，甚至勸他：「做男人要大方點！你（樓主）現在這樣是沒自信的表現！」

其他健身教練稱同行和女學生亂搞關係的情況在行內常見。（Getty Images）

閨密離開後，樓主直言難以理解及接受，遂將兩人的LINE都封鎖了，「因為真的聽不下去，女生朋友不多，但我（樓主）真無法理解，女生真的可以如此大方嗎？」。

帖文引來不少網民討論，有人留言認為「不管是不是同志，健身教練討倫人家伴侶性能力的話，根本就不應該，這種行為也只會害死其他健身教練」，亦有同志網民指「教練對話內容完全不是同志會說的，女方要嫁可惜個屁，拿到女方胸罩，應該會說很噁心、快領走啦，耍噁也是不斷意淫你的老公，例如讓我試試他是不是那麼快」，亦有其他健身教練稱同行和女學生亂搞關係的情況在行內比較常見，提醒其他男士小心。

（綜合）