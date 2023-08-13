護士未婚妻vs微信女點揀？港男搭的士急問感情抉擇　司機苦勸回頭

臨近結婚前遇到另一對象，怎選擇？有的士司機在網上發帖，稱有天凌晨接載1名目測年約30歲男子，對方要求盡快趕往皇巴站，其間神色凝重詢問「師傅，你會揀愛情定係錢呀？」原來男子本身與護士女友即將結婚，並計劃在將軍澳買樓用作未來愛巢，豈料他透過微信認識到1名內地女子，當時正趕上深圳會佳人。的士司機好言相向，叫港男好好維持和護士女友的感情，但對方慨嘆「感情已經淡咗，一齊就係好似為咗供層樓，為咗將來咁，冇乜激情」，司機事後批評對方愚蠢，網民留言指「𠵱家香港肯同你一齊捱嘅女仔真係唔多，個女仔咁好，佢都唔珍惜，走去踩氹，真係戇X」。



男乘客突然透露感情煩惱，要在護士未婚妻和內地新歡之間二選一。（《降魔的》電視劇照）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」表示，本月1日凌晨零時許，1名目測年約30歲的港男在觀塘上車，即時叮囑「揸快少少，趕住去皇巴站」，途經吐露港時突然神色凝重問了1個問題，令到樓主大感驚訝。

港男詢問：「師傅，你會揀愛情定係錢呀？」司機回答：「先生你係咪有嘢想問我呀？不如直接啲問啦」。對方隨即盡訴心中情，坦承本身和當護士的女朋友準備結婚，已經計劃好將來在將軍澳置業，但同時他在微信認識到1名內地女子，雖然對方只是在深圳擔任普通文職人員，但甫通關後他即刻前往深圳尋人。經過長期相處後，港男稱與該名微信女非常投契，甚至「覺得呢個女仔先係真愛」，但顧慮到若與微信女交往，就要繼續住公屋，憑他自己的個人收入恐無法供樓，唯有見步行步。他剛剛才叫女友早些休息，好讓他前往深圳會佳人，然後明早趕回香港。

的士司機一邊駕車，一邊回應指，港男與女友拍拖多年，不但即將結婚，而且已計劃好一起供樓，「你咁樣好對唔住佢啫」，港男承認自己有感情缺失，但今次是他首趟感受到真愛。司機反問「如果對方係同你玩玩吓、呃你，咁點呢？」，但港男立即變得激動，聲稱「唔會㗎！大家都係認真㗎」。司機反指當初男子和女友一起，「大家都係認真㗎喇，係咪呀？」，港男隨即慨嘆「感情已經淡咗，一齊就係好似為咗供層樓，為咗將來咁，冇乜激情」。

的士司機苦勸不果，唯有希望對方懸崖勒馬。（《降魔的》電視劇照）

司機稱當時已經失去耐性，開始敷衍應對，聲稱如果微信女真心喜歡他，一定不會介意他住公屋，「做你自己想做嘅嘢啦，一生人入面有幾何遇到真愛，間屋係要同你鍾意嘅人一齊住，呢個先係最緊要嘅價值」，乘客認同司機說法，到埗下付車資時，多付十多元作貼士。

司機事後批評對方「其實真係多餘，佢自己想呃緊佢自己，隨便搵個的士佬支持啫…第一次收貼士，唔會覺得感恩囉」，慨嘆新歡未必是真心，希望該名乘客懸崖勒馬。

帖文引來不少網民討論，有網民留言指「𠵱家香港肯同你一齊捱嘅女仔真係唔多，個女仔咁好，佢都唔珍惜，走去踩氹，真係戇X」、「同女朋友分手啦，唔好害咗個女仔！明知就嚟買樓結婚仲攪三攪四，根本心野，就算無呢位微信女，遲啲一定有第二位」。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）