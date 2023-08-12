奶奶公屋換居屋老公供樓　人妻怕叔仔姑仔日後爭產　網民教點自保

家族爭產不一定電視劇先有，牽涉到層樓就更加難講！有人妻近日於網上發文，指奶奶想以綠表申請買居屋與外傭同住，要求丈夫供樓，業權由奶奶持有。樓主反對無效，又擔心奶奶日後過身，未必能順利取回單位，反會與丈夫弟妹因爭產反目。網民議論紛紛，有人提醒人妻要求奶奶立遺囑，有人籲開家庭會議，免生爭拗反被指侵吞綠表買樓權。不過也有網民質疑其夫根本是想用奶奶公屋換居屋發「升值財」。



樓主指其奶奶想以綠表申請居屋，由丈夫負責供樓，獨佔業權，她擔心日後會成為與夫家弟妹爭產的導火線。（《家族榮耀》劇照）

該名人妻於親子王國討論區以「老公出錢幫奶奶買居屋」為題發帖，指現時奶奶與外傭居於公屋，近日提出想以綠表資格申請居屋單位，要求丈夫負責供樓，業權屬於奶奶持有。人妻坦言丈夫也有弟妹，擔心奶奶過身後隨時與夫家弟妹因樓失義，爭產反目收場，故向網民求助：「有什麼方法保障間屋日後可順利取回？」。

帖文引起網民熱議，不少人提醒人妻可預先請奶奶立遺囑，並確保丈夫弟妹真的放棄供樓，「咁奶奶意願係唔係比間屋你老公？係就同所有人講清楚，立平安紙」、「要搞清楚細佬妹係咪放棄唔想供先好，唔係變相你老公侵吞咗奶奶份綠表」，又指若夫家弟妹都是公屋戶主就最好不要換居屋。

網民議論紛紛，有人提醒人妻要求奶奶立遺囑，有人籲開家庭會議，免生爭拗反被指侵吞綠表買樓權。（《家族榮耀》劇照）

夫妻意見分歧 網民：唔買好過

人妻指買居屋是奶奶意願，夫家弟妹不願供款，丈夫才幫忙供樓，最怕「人是會變的，日後爭產就煩」。

有網民質疑樓主想用公屋換居屋賺「升值財」，人妻解釋奶奶只是搬到同區舊樓，她和丈夫已有樓住，從沒想過利用居屋賺錢，而其實她也不贊成買居屋，惟反對不果，丈夫只「好淡定話唔會爭」。她又指曾提議奶奶搬來和他們同住，惟老人家「想換樓住好啲」，知道丈夫在銀行有做定期存款，游說幾年才令丈夫心軟答應。

雖說立遺囑是確保業權的其中一個自保之法，但有網民提醒人妻世事無絕對，遺囑也可不斷修改，如不買就不用煩，「平安紙都唔可靠，唔知幾時又可以多張話係最新出嚟可能你老公都唔知」、「幾多有錢佬，立晒遺囑，後人咪又打官司搶」，最終是否要幫奶奶換樓，真的要再三思量。