年長13歲新歡人夫有車有錢　21歲女甘願做小三　冷暴力逼男友分手

有一種愛情叫至死不渝，但亦有一種背叛叫見異思遷。馬來西亞媒體報道，1名本身有男友的21歲女生匿名投稿指，最近認識一1名比她年長13歲的人夫，對方因「撈偏門」而非常富有，而且出動甜言蜜語，甚至願意花時間陪伴她，最終兩人發生關係，女生不介意新歡年齡差距，也不理會對方已婚，「為了他，我冷暴力我男朋友逼他分手」，深信新歡會放棄現有妻子，與自己修成正果。網民紛紛批評少女行為，「當某天清醒時，就會痛不欲生，埋怨自己死蠢，不帶眼識人！」



人夫有錢有車，而且對待樓主溫柔，最終發生關係。（Getty Images）

多個馬來西亞媒體報道，21歲女子匿名投稿指，由於男友忙於工作，而且只會說大道理，所以感到自己被忽略，直至日前結識1名男子，對方雖然比自己年長13歲，而且「做偏門」，但有錢有車，「他的一切都是我喜歡的，他嘴巴很甜，每次說的話都可以讓我很開心」，對方更會想辦法哄她開心。

雖樓主曾提醒自己不應和其他異性有過多互動，但「愈控制，自己愈無法自拔愛上這位人夫…對他有了不該有的感情」，最終兩人發生性關係，明知對男友不公平，「但是我克制不了我自己，他給我了要的安全感，有時間陪我哄我，圍着我轉…對我很溫柔」，甚至形容「在他（人夫）身上，我感受到了愛和被愛」。

樓主為了新歡人夫，不惜冷暴力逼男友分手。（Getty Images）

樓主相信人夫會為了自己而放棄婚姻，「雖然在錯的時間遇見對的人，（但）只要有恆心，我相信可以和他修成正果」。樓主並不介意默默等人夫離婚，更為了對方，不惜冷暴力逼男友分手，「不介意身邊的人怎麼樣看我，這對我來說一點都不重要」。

網民紛紛討論事件，先後留言指「當某天清醒時，就會痛不欲生，埋怨自己死蠢，不帶眼識人！ 」、「年輕少女入世未深…到一天夢醒了她才能明白，她是破壞別人的家庭！最後連自己什麼下慘都是未知數！」

（綜合）