富商出軌欲與醫生妻離婚　正義律師接小三求助　同情正宮1招暗助

共患難未必可以共富貴！越南1名商人與任職醫生的女友結婚，生下2名孩子，其生意更日漸順利，甚至晉升上流階級。但人夫成為富商後和其他女子出軌，更向陪伴他辛苦打併的妻子提出離婚，醫生為保家庭拒絕離婚，只望丈夫能浪子回頭。心急「坐正」的小三則向律師求助，希望迫令人妻辦離婚手續，律師了解內情後反同情元配，更決定站在正義一方，單憑1招終令事件出現轉機。



人夫變富貴後後出軌，小三希望「坐正」，出手段想迫令正宮辦理離婚手續。（Getty Images）

該名44歲商人來自越南海防市，原本只是出口工人，儲到錢後從事出口貿易生意，更在異地認識美女醫生，2人墜入愛河後相戀結婚，婚後育有2名孩子，生活幸福美滿。丈夫有了太太作為堅實後盾，生意自此一帆風順，而且愈做愈大，買樓換車成為富有階級，惟某他商乘搭飛機去談生意，在航班上認識另1名女子，繼而與對方出軌，除了每月給予小三「零用錢」之外，更不時送上貴重禮物，甚至買樓買車。惟小三並不滿足「有實無名」的富貴生活，步步進迫希望「坐正」變正宮。

紙包不住火，人妻最終知道丈夫出軌，雖然傷心欲絕，但為了家庭和孩子，她默默接受一切，即使丈夫提出離婚，承諾讓她與孩子可繼續住大屋，而且每月會支付1億越南盾（約3.3萬港元）家用，但人妻不願意離婚分身家，反而希望丈夫浪子回頭，回家做回好丈夫、好父親。

人妻知道丈夫出軌，但為了孫子和家庭，拒絕離婚。（Getty Images）

小三愈來愈焦急，遂在河內尋找1名律師幫忙，希望他盡快處理富商和妻子的離婚手續，更承諾一旦成功，就會支付高額報酬。但該名律師了解事件後，反而同情人妻，所以決定採取「拖字訣」，「小三多次催促我盡快辦理離婚訴訟，但我盡力拖延爭取時間」，律師亦希望富商能迷途知返。

律師其後輾轉得知富商心態開始動搖，已減少與小三見面。律師意識到自己的拖延戰術奏效，「堅持捍衛正義，保護該保護的對象，希望他（富商）盡快回到家人身邊，這是人妻應得的」。

（綜合）