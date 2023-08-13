超市驚現世上最毒蜘蛛！香蕉開箱現身　男性被咬恐痛苦勃起數小時

超級危險！奧地利有超市日前開箱香蕉時，發現1隻紅黑相間、全世界最毒蜘蛛之一的巴西遊走蛛（Brazilian Wandering Spider，又稱香蕉蜘蛛），超時需即時關門停業，當地消防隊趕到現場，惟經大範圍搜索仍找不到毒蜘蛛下落。巴西遊走蛛會藉咬合釋放神經毒性毒液，令人出現高血壓、全身疼痛徵狀，極少數情況下會致命，而牠最出名的特點，是毒液中其中一種毒素，能令男性痛苦而持久勃起數小時，因此巴西遊走蛛同時被封為「大自然的偉哥」，被研究用於開發治療勃起功能障礙（俗稱不舉）的藥物，但至今能成功。



男性如被巴西遊走蛛咬到，有可能會痛苦地持續勃起數小時。（示意圖／Getty Images）

外媒報道，奧地利時間8月8日，小鎮多瑙河畔克雷姆斯（Krems an der Donau）的超市發現巴西遊走蛛，需馬上關門。當地消防隊「Freiwillige Feuerwehr Krems」接報，該超市的經理打開香蕉箱時，發現目測有4吋長、紅黑相間的蜘蛛，即時密封所有香蕉箱求助。

消防相信那是極危險的巴西遊走蛛，4名消防員到場確保所有箱子密封好，但未見蜘蛛蹤影。當地報章指，雖未能確定蜘蛛品種，但當局相信那隻是巴西遊走蛛，超市要即時關閉，未有重啟定案。

消防員到場檢查超市內的香蕉，但未有發現。（消防隊圖片「Freiwillige Feuerwehr Krems / Theo Arnetzeder」）

超市母公司、零售集團Rewe 表示，已聘用滅蟲專家查明蜘蛛品種，正採取全面清潔消毒，希望可以在下周重新營業，重申保護顧客安全是首要任務，所有新鮮蔬果都被換走，進行大範圍搜索下，仍未找到蜘蛛蹤影。當地消防隊、警隊等會前往值班。

1隻蜘蛛被如此大陣仗對待，皆因巴西遊走蛛被健力士世界紀錄大全列為世上最毒的蜘蛛之一，它會釋放神經毒性毒液，被咬後會出現體溫變低、視力模糊、抽筋、高血壓及全身疼痛徵狀。在極少數的情況下，人們被咬後會死亡。巴西遊走蛛不會結網，夜間在叢林覓食，由於牠們白天會躲藏在香蕉樹上，故也被稱作「香蕉蜘蛛」，也正因如此，有時會通過香蕉由中南美洲運輸去到北美或歐洲。

巴西遊走蛛最出名的特點，是為男性帶來恐怖「刺激」，男人被咬後可能會痛苦地持續勃起達數小時之久。牠們的毒液中，其中1種名叫「 Tx2-6」的毒素會促進一氧化氮產生，增加血液流動，令陰莖異常勃起。

專門研究這蜘蛛的學者、佐治亞醫學院的羅穆洛萊特博士（Romulo Leite）指，勃起是針對男性的一種副作用，而任何被牠咬的人都會疼痛和不適，但希望透過當中的毒性，開發出治療勃起功能障礙（俗稱不舉）的藥物。早於2012年，就有科學雜誌認為巴西流浪蜘蛛可造新一代偉哥面世，但至今未能成事。

外媒引述德國自然歷史博物館資料，巴西遊走蛛雖然被視作極具攻擊性，但牠們鮮會主動攻擊人類，只會為了防禦而咬人。這也不是巴西流浪蜘蛛首次在歐洲出現，2017年5月，該蜘蛛同樣經香蕉出現在英國超市。

（綜合）