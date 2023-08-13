死得好慘！曱甴屋誤捉10條檐蛇　事主盡力營救　滅蟲專家咁解釋

放曱甴屋結果捉到一「屋」檐蛇！有女網民日前在滅蟲群組分享，她在家中放置曱甴屋後，發現家中沒有小強，反而吸實10條檐蛇（又稱壁虎、四腳蛇），網民形容為「滅門慘案」、「而家你屋企會有曱甴了」，她解釋家中一直有檐蛇，沒想到曱甴屋連累牠們受罪，隨後她嘗試用油救出。



事主回應《香港01》表示，最後只救起其中1條，已放回屋內自己走動，未來不會再用曱甴屋。觀林蟲害滅蟲專家鄭國鏗指，檐蛇會進食蟑螂及衣魚等家居害蟲，曱甴屋的引誘劑可能會吸引檐蛇，而黏實昆蟲後又會吸引牠們走近，萬一黏上「有9成9都死緊」，使用老鼠板也有同樣問題。



事主在家中放置曱甴屋，未料誤捉10條檐蛇。（事主提供圖片）

事主在facebook群組「香港滅蟲關注組」發帖，指在家放置曱甴屋，但到頭來發現家中沒什麼小強，「諗住睇吓有冇曱甴，點知吸咗10隻簷蛇（檐蛇），我都唔想㗎」。照片所見，曱甴屋內部的綠色黏劑上有10隻細小檐蛇，另外還有2、3隻小昆蟲。

照片引起熱議，網民認為檐蛇是益蟲，一直在屋內吃昆蟲才會無蟑螂，「恭喜，你之後就如願地有小強了」、「而家你屋企會有曱甴了」、「滅門慘案」、「佢哋好鍾意食曱甴屋啲藥」。但也有網民認為檐蛇可怕，「有辦法消滅屋裏恐怖的鹽蛇（檐蛇）！」。

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有熱心網民教事主如何救檐蛇，「可以用油幫佢哋脫困，請樓主高抬貴手」、「浸開啲膠又要畀佢呼吸到，救出後用噴水壺噴走佢身上啲油同膠，啲膠黐到佢皮都甩㗎」。

事主再上傳影片，她用飲管將油滴在檐蛇身上，其中1條檐蛇仍有反應，她之後再倒多點油，檐蛇馬上搖搖頭，「終於救咗一條，仲有生命」。她澄清家中一直有檐蛇，習以為常，平日會讓牠們自由走動，不會傷害牠們，「應該累積了一定數量，只是不為意原來曱甴屋會令牠們受罪」。

事主回覆《香港01》表示，最後只救起其中1條，其餘都已乾死，而該條救起的檐蛇，「隨牠自由在屋內走動」，這次事件後不會再用曱甴屋，寧願當自然生態讓檐蛇吃小昆蟲。

觀林蟲害滅蟲專家鄭國鏗回覆《香港01》指，檐蛇會吃小型昆蟲，包括家居內的蟑螂及衣魚等常見害蟲。曱甴屋的黏液及膠水含有引誘劑、或直接在中心位置放引誘劑，可能會吸引檐蛇行近，如上面已成功黏住昆蟲，一樣會吸引到檐蛇接近開餐，一旦踩入去「死緊㗎其實，有9成9都死緊」，他舉例其實家中放置老鼠板，檐蛇行過一樣會死亡，而圖中的是檐蛇寶寶。